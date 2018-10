"No sé de dónde salieron los rumores, no hablé con nadie; me debo a Peñarol"

“Es algo muy lindo, que veníamos luchando hace mucho tiempo. El equipo tenía claro lo que quería. Logramos este primer paso. Me pone muy feliz por el grupo, muy unido”, dijo Maxi Rodríguez en conferencia de prensa luego de ser campeón del Clausura.

El argentino anotó el único gol del partido tres minutos pasada la hora, en medio de los descuentos. “Es el gol más importante que marqué (en Peñarol). El que me había quedado era el del clásico por la Supercopa”, comentó.

Fue una semana especial para el rosarino, luego de surgida la noticia de un arreglo para volver a Newell's. “No hablé con nadie, te soy sincero. Me debo a esta institución con la que tengo contrato. No sé de dónde salieron esos rumores, no hablé con nadie. Me debo a Peñarol y seguir con los éxitos”, afirmó.

Sufrida. “Hoy se dio en la última jugada. Cuando estuve en cancha tuvimos muchas situaciones. La jugada del gol, lo hablábamos con el Lolo, no terminaba más. Es muy lindo dar la vuelta acá en el estadio, por primera vez y con la gente”.

Aún con fe en la Anual. “Ya se le descontó muchos puntos la vez pasada que fuimos campeón. Ahora nos tenemos que enfocar en el partido siguiente. Dependemos de nosotros (para las finales) y tenemos un buen equipo; si no tenés un equipo unido es difícil”.

Cuando ingresó, Diego López "me pidió que agarre la pelota, que esté cerca de Lucas (Viatri). Lo importante era ganar el partido. Había mucho nerviosismo”.