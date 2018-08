La salida de Modric puede crear un puzzle de fichajes en Europa

El mercado de pases en Europa puede llegar a vivir un sorprendente movimiento de fichas. Sería una especie de puzzle entre varios equipo, todos relacionados con la franja central del campo, y la primera pieza podría desencadenar una negociación en cadena.



Quizás todo dependa de que la marcha de Luka Modric al Inter se convierta en realidad, porque eso obligaría al Real Madrid a buscar los servicios de Miralem Pjanic. Si esto ocurre, llegaría un juego a tres bandas, ya que el serbio del Lazio, Milinkovic-Savic, sería el elegido por Juventus para ocupar el hueco que dejaría el bosnio.



Este loco pero para nada irrealizable mega mercado también podría incluir a dos franceses: Paul Pogba y Adrien Rabiot. Todo dependerá de la forma en la que empiecen a darse los movimientos y que no surja ninguna piedra que tranque la rueda.



¿Cómo puede comenzar todo? Siguiendo la información que entregó Gazzetta dello Sport, muy opuesto de lo que opina el vestuario del Real Madrid, Modric ya habría pedido a Florentino Pérez le encienda la luz verde para poder abandonar a los merengues. Todo esto motivado por la oferta que le ha hecho el Inter de Milán. Aquí, los datos más jugosos los aportó Corriere dello Sport, que señala que el plan incluye un contrato de cuatro años y un retiro de tres más en el Jiangsu Suning de China, lo que llevaría a que cuelgue los botines a los 37 años. Ah, un detalle, 10 millones de euros por temporada.



Si esto ocurre, el Madrid se vería obligado a buscar un sustituto de renombre. Aunque hoy está teniendo oportunidades Federico Valverde, quien parece contar con el respaldo del técnico Julen Lopetegui para quedarse en los merengues, las propias definiciones de Florentino Pérez de que habrá contrataciones galácticas le condicionarían para llenar el ojo con futbolistas de trayectoria. El jugador más cercano al perfil que se busca, dentro de los seis nombres lanzados por diario AS, es el de Pjanic.



Aunque se trata de un futbolista indispensable para el entrenador Massimo Allegri, la Juve ya dejó en claro a varios equipos que si aparecen 100 millones de euros hay venta. En ese caso, el que tendría la necesidad de cubrir una baja sería el conductor del conjunto turinés. Y también hay un candidato marcado: el serbio Sergej Milinkovic-Savic. Diferente jugador al bosnio, pero con una ventaja importante: es más joven.



Si la operación por Modric no termina prosperando, el Inter no cesa en su búsqueda de un mediocampista. De acuerdo con lo que indicó Tuttosport, los “nerazzurri” también están interesados en Ilkay Gundogan, tasado por el Manchester City en 40 millones de euros. Casi la misma cifra –para algunos rídicula- que hicieron por Modric. Aunque en el caso del croata al Madrid le plantean un negocio de 15 millones por una cesión en préstamo y 25 millones más para adquirir luego la ficha.



El Milan, en tanto, no se queda quieto. Según la Gazzetta dello Sport, al brasileño Leonardo –hoy gerente deportivo- le interesa muchísimo el francés Adrien Rabiot, cuyo contrato con el PSG finaliza en 2019. El FC Barcelona no pudo ir por Rabiot y terminó cerrando el fichaje del chileno Arturo Vidal, pero el Milan no se rinde.



Como tampoco lo hace Paul Pogba por tratar de salir del Manchester United. Y aquí hay varios equipos que ya le dejaron ver al francés que están dispuestos a abrirles las puertas de par en par. A saber, Barcelona, PSG y Juventus.



Según Tuttosport, el Inter Milán está muy interesado en Gundogan, jugador del Manchester City, club que estaría dispuesto a venderlo por unos 40 millones de euros.