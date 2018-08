La salida del “Mama” se definirá hoy

El rumor sobre la posible salida de Diego Arismendi de Nacional es real. Hay muchas probabilidades de que el pase a Rosario Central se termine confirmando hoy, luego de que la Comisión Directiva se reúna como lo hace habitualmente los lunes de cada semana.

Pese a ello, al preguntarle ayer tras el partido por la situación del volante, el técnico de Nacional Alexander Medina dijo al respecto: “Por el momento no tengo nada confirmado. Solamente rumores que he sentido por ahí”.

Luego fue consultado sobre los rumores de la partida de Tabaré Viudez y el DT fue en la misma línea. “Por el momento no hay nada. No tengo confirmación oficial de dentro del club. Estamos trabajando para mantener el plantel, porque habíamos hablado de mantener el bloque, de sumar algunos jugadores en ciertas posiciones. Estamos con la doble competencia y desarmarnos no es algo bueno”, afirmó.

Lo cierto es que Arismendi está muy cerca de irse de Nacional en un semestre en el que apenas jugó los últimos minutos contra Sol de América en Paraguay. Según le indicó un directivo del club a Ovación, el “Mama”, que vence su contrato el próximo 31 de diciembre, rescindiría con Nacional y llegaría a los “Canallas” en condición de libre.