Sale a ganar pensando en la acumulada

La semana larga le vino como anillo al dedo a Peñarol para recuperar soldados de cara a este debut en el Torneo Intermedio ante Progreso, esta tarde desde las 15.30 horas en el Nasazzi. La consigna es clara: ganar las seis finales para intentar trepar en la Anual y quedarse con la zona B.

Si bien hoy el aurinegro tiene un partido menos disputado, la tabla lo obliga a ganar para mantenerse virtualmente al menos a dos puntos de Nacional. Al mismo tiempo, esto le podrá servir para despegarse de Defensor Sporting en las dos tablas. Tras el sorpresivo traspié que el violeta sufrió entre semana ante Atenas de San Carlos, los dirigidos por Leonardo Ramos pueden alejarse en la acumulada y también sacarle una buena ventaja al que se presume como rival más duro en el Intermedio.

El primer escollo será esta tarde ante el “Gaucho”, un rival al que si bien Peñarol pudo ganarle en el Apertura, le complicó la vida a todos los que definieron el certamen. Le ganó a Nacional y empató con Defensor, Danubio y Liverpool.

“Sé cómo vive el fútbol Marcelo (Méndez), que es un amigo de la infancia. Es un entrenador bicho que conoce muy bien a Peñarol y está acostumbrado a jugar en el Nasazzi. En el último partido con Progreso, Peñarol anotó gracias a un error de ellos y después tuvo chances de meter el segundo, pero sabemos que ningún partido es igual a otro y que enfrentaremos a un gran rival”, analizó Fabián Estoyanoff en la previa.

“Peñarol tiene la obligación de ganar todos los partidos y debemos jugarlos todos como si fueran una final. Se nos fue el Apertura por el partido con Torque. Nunca sabés cuáles son los puntos que te van a sacar campeón”, agregó.

Si bien no le alcanzó para estirar la definición, el buen rendimiento mostrado el pasado fin de semana ante el “Tuerto” trajo tranquilidad en Los Aromos. Lucas Hernández, ya recuperado, vuelve al equipo titular. El “Cebolla”, que estuvo al margen hasta el jueves, también evolucionó favorablemente y estará desde el vamos.

Como dijo Estoyanoff: “Todos los puntos suman para poder ser campeones uruguayos”. Es apenas el debut en el Intermedio, pero tiene otra exigencia por lo que puede pasar con la Anual.

Progreso: con muchas bajas

El equipo de Marcelo Méndez cuenta con muchas ausencias para el choque de esta tarde contra el aurinegro. Para empezar, no tiene ni a Leandro Onetto ni a Yoel Burgueño. Ambos se rompieron los ligamentos cruzados en el último Apertura y están en recuperación. Por otra parte, tampoco puede contar con Alex Silva y Rodrigo Viega. ¿El motivo? Están a préstamo desde Peñarol y en sus contratos está establecido que no pueden actuar ante el aurinegro. El otro que hoy tampoco estará es Nicolás Freitas. Estuvo en duda esta semana, pero finalmente no será de la partida. El experimentado volante central está descartado por un molestia muscular. Progreso también llega descansado, porque tuvo libre en la primera fecha del Intermedio. El pasado domingo, en el cierre del Apertura, se despachó con un goleada por 6-0 contra Atenas.