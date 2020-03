El saldo positivo de la suspensión para la selección uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A nadie escapa que el motivo de la suspensión de los partidos de Eliminatorias es grave. Se trata del coronavirus y de una enfermedad que incluso se ha cobrado vidas alrededor del mundo, aunque respecto a la competencia deportiva llevó a una decisión que a la selección uruguaya no le sienta tan mal.

La posibilidad de contagio y el cierre de fronteras que se está llevando a cabo en muchos países llevó a que sea prácticamente inviable la disputa de estos encuentros. Eso hizo que Conmebol le solicitara a FIFA que revea la chance de suspender los juegos, lo que terminó sucediendo, porque el máximo órgano rector del fútbol tomó la decisión de atrasar el inicio de los juegos clasificatorios.

Pero el hecho de que no se jueguen los encuentros podría permitir que aquellos jugadores que estaban lesionados, y no integraron la lista de Tabárez, puedan llegar a los encuentros en los que Uruguay deberá enfrentar a Chile en Montevideo y a Ecuador en Quito en las dos primeras fechas del camino rumbo al Mundial de Catar 2022.



Cabe tener en cuenta que la lista de jugadores que no iban a poder estar en las fechas del 26 y el 31 de marzo también tiene a nombres muy importantes de la Celeste como los de Lucas Torreira, Maximiliano Gómez y Luis Suárez.

Es cierto que tal vez el delantero de Valencia no sea de los titulares, pero suele ser uno de los primeros recambios cuando falta un atacante, mientras que en el caso del volante del Arsenal y el delantero de Barcelona son jugadores que son figuras dentro de la selección y con los que uno siempre quiere contar por lo que aportan al plantel del maestro Tabárez dentro y fuera del campo de juego cuando son llamados.



Ninguno de los tres iban a estar disponibles para dichos compromisos, teniendo en cuenta que atraviesan distintas lesiones que les han impedido defender a sus clubes en las últimas fechas y que tampoco lo iban a poder hacer con los colores de la selección.

Es verdad que todavía no se ha confirmado la fecha de disputa, pero teniendo en cuenta el plazo de recuperación que tienen los jugadores, es fácil poder imaginarse que tal vez los tres puedan estar cuando los encuentros se lleven a cabo próximamente.



Tanto “Maxi” Gómez, como Torreira y el “Pistolero”, si todo se cumple como se puede presagiar, tendrán la gran chance de regresar al combinado. A Suárez, por ejemplo, ya incluso lo espera el FC Barcelona para tenerlo en las instancias finales de LaLiga española, porque también se procedió a cancelar la actividad deportiva.

Quizás, no hay certeza, podrían llegar con poco fútbol ya que entre la lesión y las suspensiones de algunos partidos de sus ligas podrían no contar con una suficiente cantidad de minutos, pero en ese caso estarían en igualdad de condiciones que la gran mayoría de los jugadores de las restantes selecciones, por lo que ese tema no afectaría de forma exclusiva a Uruguay.



En consecuencia, lo que si terminaría sucediendo, es que Uruguay se vería fortalecido porque a su plantel incorporaría a tres piezas importantes.



Es así. Si se analiza los reservados que Uruguay presentó hace pocas semanas era lógico concluir que era de los mejores planteles que Tabárez podría formar actualmente, aunque estaban fuera de la nómina estos tres jugadores, que ahora, por la situación referida, le darán un salto de calidad al plantel.

Es verdad que esto también podría sacar de la lista primaria a varios de los nombres que se encontraban en la misma, pero también podrían pelear por un cupo si es que algunos de estos tres jugadores no llegan o si no lo hacen de la mejor manera cuando a Uruguay le toque dar el puntapié en las Eliminatorias de Sudamérica rumbo al Mundial en continente asiático.



Está claro que todo dependerá de la evolución de la situación sanitaria en el mundo, de lo que ocurra con el coronavirus y de lo que resuelva la FIFA sobre el desarrollo de la fase clasificatoria de Catar 2022. Pero nadie puede negar que Uruguay ahora corre con ventaja. Recuperó a tres figuras de peso.

“josema” al 100% y tal vez con más minutos



José María Giménez ha sufrido una serie de lesiones que lo dejó afuera de varios encuentros en el Atlético de Madrid. Luego de recuperarse, mientras agarraba ritmo, también estuvo varios partidos sin jugar aunque ingresó en el choque ante Liverpool por Champions. La suspensión podría darle la chance de llegar a la selección en plenitud física y, además, con más ritmo en caso de que los juegos de los “colchoneros” no sigan suspendiéndose por la propagación del coronavirus.