Saldo positivo para Peñarol en los clásicos

Este domingo se disputaron dos clásicos más en formativas y se resolvieron con un triunfo para cada lado. El Parque Capurro volvió a recibir los duelos del Apertura de Sub 15 y Sub 14.



A primera hora, en la Sub 15, fue triunfo de Peñarol por 2-1 con un doblete de Iojan Álvez, mientras que Lisandro González fue quien anotó el gol del descuento para Nacional.



En la Sub 14, fue victoria para los tricolores por 3-1 gracias a los tantos que marcaron Bruno Barboza, en dos ocasiones, y Augusto Scarone. Nahuel Herrera fue quien convirtió el descuento para los aurinegros.



De esta manera se cerró el fin de semana de los clásicos con un saldo favorable para Peñarol que culminó con dos triunfos, mientras que Nacional triunfó en un encuentro y se registraron dos empates.