Salah se cuidó el hombro cuando un hincha se arrimó para pedir una selfie

Se asustó. Y lo demostró con el gesto que tuvo, de protección del hombro, cuando el hincha que se arrimó a pedirle una selfie quiso abrazarlo. Mohamed Salah, que sigue generando muchas ilusiones en la afición de egipcia de poder estar desde el próximo viernes dentro de la cancha, no pudo ocultar que la lesión de ligamento del hombro izquierdo todavía le genera dudas.



Como el hincha de los Faraones no midió su emoción, Salah de manera instintiva dobló su brazo para cuidar el hombro izquierdo. El corto incidente quedó simplemente en eso, un pequeño susto, pero quizás muy revelador de que el delantero zurdo todavía no está para competir.