Dos que se van a sacar chispas

El partido podrá ser más abierto o cerrado, con más o menos situaciones de gol, pero lo que está claro es que estos dos hombres tendrán un duelo aparte... Damián Macaluso y Fidel Martínez, por las características de cada uno, invitan a imaginar un choque mano a mano.



El ecuatoriano viene siendo figura en este Peñarol. Se metió de inmediato en el equipo y como número 9, no como el atacante por afuera que fueron a buscar en el último período de pases. Entró con buen pie en el club, con golazo incluido ante Nacional en la figura de la Supercopa, y hoy es el jugador a anular en los equipos rivales.



Hasta ahora, no lo ha conseguido ninguno. Ni el tricolor, ni Racing, ni tampoco River Plate. “Alegría” se las ingenió siempre para destacarse en cada encuentro. Es que si bien ya demostró que es muy bueno de frente al arco (en tres partidos marcó dos goles y, erróneamente, le anularon mal dos), también dejó muy en claro que es un futbolista mucho más completo que un delantero de área. Por eso juega constantemente cerca de los volantes y por momentos, se transforma en un organizador más. Tiene velocidad y es muy bueno en el desequilibrio individual, en el uno contra uno.



Si bien Fidel es un jugador de carácter internacional (jugó 30 partidos con su selección), arribó al país tras desarrollar su carrera en la liga de su país y México, dos lugares donde el juego se entrecorta muchísimo menos que acá.



Hasta el momento, evidenció que eso no le pesa. Es guapo y va al frente a pesar de que puedan bajarlo con alguna pierna fuerte. Macaluso, experto en ese sentido, le podrá hacer sentir el rigor del fútbol uruguayo en su máxima expresión. Yendo a cada pelota con todo, cargando permanentemente en el choque y con todas las mañas de un típico jugador de este país.



Si logran poner a Martínez en velocidad, tendrá más chances de imponer su juego y ganar este mano a mano. Si tiene que poner a pelearse entre los zagueros para conseguir el espacio, la tendrá mucho más difícil.



El partido de esta tarde entre bohemios y aurinegros promete este duelo futbolístico. Habrá que ver si Fidel puede soportar la sombra que le haga Macaluso. Lo cierto es que todo pinta para que se saquen chispas...

Fidel Martínez:

- Trayectoria: Jugó en seis equipos entre Ecuador y México. Con la selección de su país, disputó el Mundial de Brasil 2014 y dos Copas América.



- Personalidad: No se achica. Si lo bajan con una infracción, va y encara al rival otra vez. La pide siempre. Además, está con mucha confianza.



- Juego: Un arma muy importante para salir de contra. Se busca siempre los espacios. Asimismo, tiene el arco entre ceja y ceja.

Damián Macaluso:

- Trayectoria: Jugó en 15 clubes diferentes entre seis países. Además de Uruguay, estuvo en Italia, Francia, México, Guatemala y Argentina.



- Personalidad: Líder por excelencia. Dejó su huella en todos los vestuarios de los equipos que defendió. Importante dentro y fuera de la cancha.



- Juego: Al margen de la función defensiva, siempre se caracterizó por su cabezazo. Es un zaguero al que hay que ponerle tanta atención como al 9.