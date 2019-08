¿Quién saca ventaja en la pulseada por el fichaje de Neymar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El futuro de Neymar sigue siendo incierto. Y los diarios europeos no se ponen de acuerdo o cuentan la novela según el cristal con el que la miran. En algunos casos poniendo al brasileño muy cerca del FC Barcelona, en otros augurando un desenlace sorpresivo con una arremetida fuerte del Real Madrid. Y en otros hasta poniendo en duda que ahora el PSG acepte negociarlo después de haber perdido ante el Rennes.

También en Francia comienzan a marcar su territorio. Porque Le Parisien tomó una fuerte posición en favor de que "Ney" siga con el club de la capital francesa, y pidió que se cierre ya la incertidumbre sobre su futuro. “Hay que decirlo, repetirlo y recalcarlo porque no cambiaremos nunca de opinión sobre ese punto mientras no vista otra camiseta: París no será más fuerte sin Neymar”.

En España, obviamente, el gran debate sobre el futuro está dado entre la prensa madrileña y la catalana. En algunos casos hablan de llamadas desde París hacia el Barça, en otros de la ventaja que ha sacado el Madrid. Así está la novela al día de hoy:

SPORT: "Una de las razones que hacen pensar al Barça que el PSG venderá a su estrella son las llamadas que cada día se producen desde París a Barcelona. Los responsables del campeón francés saben que tienen un problema y desean resolverlo en cuanto antes porque la liga francesa ya lleva varias semanas en marcha. No quieren quedarse con Neymar porque saben que, después de todo lo sucedido, es una bomba de relojería.



Por parte del FC Barcelona no se descarta que en los próximos días vuelva a viajar a la capital francesa Eric Abidal, el interlocutor de Leonardo en el PSG. El Barça sigue firme en la propuesta que puso de moda el propio PSG con el Mónaco para fichar a Mbappé y salvar el Fair Play Financiero: un año de cesión con opción obligatoria de compra".

AS: "El Real Madrid puede pegar el golpe definitivo del mercado con la contratación de Neymar. El conjunto blanco ha tomado ventaja sobre el FC Barcelona y en estos momentos se encuentra en mejor posición para fichar al crack brasileño. En las próximas horas se intensificarán los contactos y el Madrid puede dar la sorpresa fichando al futbolista que pretendía recuperar el Barça.



En la operación siempre entrarían jugadores. Al París Saint Germain le quedan 160 millones por amortizar del fichaje de Neymar y ante la petición del futbolista de irse de París, su director deportivo Leonardo sigue abierto a negociar su salida. Las ofertas del Barça no le han convencido en ningún momento y los dirigentes del PSG prefieren vender a Neymar al Madrid. Desde la declaración de Leonardo el pasado jueves a RMC en las que aseguraba que no había avanzado nada, durante el fin de semana se han vuelto a poner en contacto Madrid y PSG y en los próximos días se podría cerrar un traspaso con el que Florentino Pérez volvería dar la sorpresa, después de años sin realizar un fichaje galáctico".

MUNDO DEPORTIVO: "El FC Barcelona sigue confiando en llevarse el gato al agua con Neymar (27 años), siempre eso sí en unas condiciones ventajosas. A día de hoy, el club sigue creyendo que tiene en su poder el arma más poderosa en todo este culebrón: la voluntad del futbolista brasileño de regresar al Camp Nou. A dos semanas ya del cierre del mercado, el próximo 2 de septiembre, los rectores deportivos del FC Barcelona saben lo mismo que saben los del PSG y los del Real Madrid: que Ney quiere irse de París para regresar a Barcelona. Algo que el futbolista ya ha dicho internamente a quien se lo tenía que decir. El único ‘pero’ es que por ahora ha hecho guiños al Barça pero todavía no ha lanzado un mensaje diáfano que desactive el interés del Madrid.



Una frase clara del estilo “mi sueño es volver algún día al Barça” o “si salgo del PSG me gustaría volver con Messi y Suárez”. Eso es lo que espera el FC Barcelona pero aún no ha llegado".