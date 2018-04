Con sabor a final

El clásico de esta tarde (hora 16.00, en el Estadio Centenario) es tan importante que más allá de todos los condimentos que de por sí tienen los enfrentamientos entre Nacional y Peñarol, hoy tendrá el aliciente que será clave para el desenlace del Torneo Apertura, donde los tricolores están primeros con 31 puntos y los aurinegros están segundos con 29. Si gana Nacional le sacará cinco puntos a los aurinegros con seis por jugar y restándole jugar contra Atenas en el Gran Parque Central y Danubio en condición de visitante. Si triunfa Peñarol pasará por un punto y si empatan todo seguirá igual. En el final del certamen, Peñarol jugará contra Progreso (Centenario) y recibirá a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo.



Como es sabido, Leonardo Ramos no podrá contar para este partido (ni para el resto del campeonato) con Walter Gargano, quien sufrió rotura de ligamentos cruzados contra Cerro. En tanto, Alexander Medina no tendrá a la orden a Luis Aguiar, que se desgarró en el inicio de esta semana, y hay que esperar para ver finalmente qué sucede con Guzmán Corujo, con una contractura.

En lo que va del 2018, Nacional y Peñarol se enfrentaron dos veces, con dos triunfos aurinegros. Por la Copa Antel fue 2-0 con goles de Formiliano y Fernández, y por la final de la Supercopa fue 3-1 con tantos de Fidel Martínez, “Cebolla” y Maxi Rodríguez.



LOS DATOS

Peñarol vs. Nacional

Estadio: Centenario

Hora: 16.00

Televisa: VTV

Árbitros: Daniel Fedorczuk; Carlos Pastorino y Eduardo Aguirre.



Peñarol (probable): K. Dawson; G. Varela, F. Formiliano, R. Arias, L. Hernández; A. Canobbio, G. Pereira, C. Rodríguez, F. Estoyanoff; M. Rodríguez, G. Fernández. DT: Leonardo Ramos.



Nacional (probable): E. Conde; G. Peruzzi, D. Arismendi, D. Polenta, J. Fucile; C. Oliva, S. Romero; M. Zunino, T. Viudez o S. Fernández, C. De Pena; G. Bergessio. DT: Alexander Medina.