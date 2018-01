Ryan Giggs dirigirá a Gales en el camino al Mundial de Qatar 2022

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 EXCLUSIVE INTERVIEW 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Watch our exclusive interview with Ryan Giggs right here!#CroesoGiggsy #TogetherStronger pic.twitter.com/aELO3AcpRp