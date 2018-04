La ruta de viaje para meterse en los octavos de final

Las cuentas más fáciles se hacen si consiguen sumar todo lo que tienen por disputar, porque los números dejan en evidencia que los tres equipos uruguayos no dependen de nadie para lograr la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Es así de fácil: si ganan los tres partidos estarán en los octavos de final.



Para los de Defensor Sporting, integrante del Grupo A del torneo continental, el panorama podría facilitarse sobremanera si Gremio cumple con lo que se espera jugando de local: que no es otra cosa que derrotar a Cerro Porteño.



En ese caso, los muchachos de Eduardo Acevedo estarían del otro lado sumando siete puntos de los nueve que tienen por disputar. Claro que eso incluye una imposición en el Franzini ante los paraguayos y rescatar un punto en su visita a Porto Alegre. De esta forma, los violetas llegarían a 11 unidades y el Ciclón del Barrio Obrero quedaría tercero con 10.



Si el equipo del Parque Rodó apenas logra una unidad de las tres que habrá en juego en su visita al estadio Monumental de Maturín se obligará a vencer a Cerro Porteño y a Gremio. Ni siquiera una sustancial variación en el cotejo entre Gremio (local) y Cerro Porteño, o sea que el equipo triunfador sea el paraguayo, le daría una ventaja en el cierre del grupo porque empatando en Brasil podría quedar en igualdad de puntos con los brasileños y hoy está en desventaja en materia de saldo de goles: +4 contra +1.

grupo c Entreverado, pero con ventaja aurinegra

En el Grupo C, la derrota de Peñarol ante Libertad y, sobre todo, el repunte de Atlético Tucumán en La Paz entreveró todo, pero todavía hay cierta ventaja para el aurinegro.



Ganando exclusivamente los seis puntos de local, los orientados por Leonardo Ramos solamente podrían perder el segundo puesto si Atlético Tucumán se hace fuerte también como anfitrión y, además, rescata una unidad en su visita a Paraguay.



A favor del carbonero está el hecho de que Atlético Tucumán y The Strongest se medirán en el José Fierro. Si no hay un ganador, mayor distancia que la de saldo de goles (hoy a su favor de 0 contra -3 de los otros dos) es lo que podría sacar Peñarol siendo vencedor en el Campeón del Siglo. Eso sí, una igualdad ante los paraguayos condicionaría el futuro a tener que facturar a lo grande frente a los tucumanos.

grupo f No le queda otra que no parar de sumar

Mientras tanto, en el Grupo F, la situación de Nacional también es clara si gana todo lo que tiene por disputar y lapidaria si solo suma los 6 puntos que tiene para jugar como dueño de casa.



Una ventaja para los tricolores es que Santos será este martes local ante Estudiantes y una victoria paulista dejaría a los argentinos con cuatro unidades. Esto significa que en caso de vencer a Garcilaso el equipo de Alexander Medina ya se colocaría en la segunda posición de la llave. Con estos dos marcadores, además, también se revertiría la actual situación en materia de saldo de goles, donde hoy el Pincharrata saca ventaja por tener +2 contra el -2 del bolso.



Sin importar el desarrollo del resto de los partidos de los rivales, los del Parque Central no podrán irse con las manos vacías del Estadio Único en el cierre de la llave. Solamente se avanzará facturando siete unidades como mínimo. Estudiantes, aún perdiendo con Santos, puede llegar a sumar 8 puntos y lo mismo ocurriría con Garcilaso ganándole de local a Estudiantes e igualando en Brasil con Santos.



Si Nacional no puede con Santos en el Gran Parque Central, pero suma un puntito, necesariamente tendrá que resultar vencedor de visitante en la contienda contra Estudiantes.