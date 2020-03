Rustu Recber, exfutbolista del Barcelona, en estado crítico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ex arquero del FC Barcelona Rustu Reçber sigue hospitalizado y en estado crítico, según la información que entregó el diario turco Miliiiyet. El exfutbolista de 46 años, que fue contagiado con coronavirus por su esposa, está luchando por su vida.

Rustu Reçber fue contagiado la semana pasada por su mujer, Isil, quien anunció a través de Instagram la enfermedad del exfutbolista. Además, Isil, tras regresar de un viaje a Estados Unidos violó las normas de cuarentena para ir al salón de belleza en el que trabaja y supuestamente provocó más contagios.

Por este motivo, la esposa de Rustu ha sido duramente criticada a través de las redes sociales. “No me importa este linchamiento mientras Rustu se recupere”, explicó.

"Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rustu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él. #YouAreStrongRR“, pidió.