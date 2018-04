Rusia a un paso

Con el Mundial 2018 a la vuelta de la esquina, el secretario de Selecciones Nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Roberto Pastoriza, ya lleva cuatro viajes a Rusia para preparar la presentación de la Celeste. Además de infinidad de detalles relacionados con la futura actuación del seleccionado. el dirigente pudo conocer aspectos del país anfitrión que serán útiles para cualquiera que viaje a territorio ruso durante la competencia.



En ese sentido, Pastoriza estima que unos 3.000 uruguayos estarán en Rusia para alentar a la Celeste, entre quienes compraron los paquetes en agencias o a través de la familia del fútbol, más una cifra no precisada de quienes consiguieron entradas a través del sorteo de la FIFA. Todos ellos partirán con un beneficio: el pasaporte uruguayo no necesita visa para ingresar a Rusia, más allá de que como asistentes al Mundial deban tramitar el Fan ID, la identificación del hincha dispuesta por primera vez para este torneo. Este es un resumen de los comentarios de Pastoriza:

La primera que viajé a Rusia fue en julio de 2015 para el sorteo de las eliminatorias en San Petersburgo.

Por primera vez la Conmebol modificaba el fixture tradicional y además se sorteaba también algo que entonces se vivió intensamente y luego resultó intrascendente, que era saber con quién jugaban el repechaje los sudamericanos. Era siempre de los uruguayos pero esta vez le tocó a Perú.



La primera impresión de Moscú y San Petersburgo fue de sorpresa. Uno vivió, cuando estudió geografía e historia, con preconceptos con respecto a la guerra fría y la Unión Soviética. Entonces creía que iba a ver un país gris pero vi un país muy colorido, dinámico, alegre, donde se hace difícil encontrar vestigios del período anterior. Inclusive la mayoría de los tours te lo cuentan como si fuera un hecho lejano pese a que realmente no ha pasado tanto tiempo. La única estatua de Lenin que queda está ante el estadio Luzhniki de Moscú. Hay muchas otras guardadas como testimonio de lo ocurrido.

También existen cosas de la época anterior.

Lo más típico son los subterráneos de Moscú. Primero impresiona su profundidad. Esas escaleras mecánicas son gigantescas... Y después, la belleza de las estaciones. El gobierno comunista hizo del subte un lugar de esparcimiento y arte. Llevaron allí las mejores esculturas y pinturas de los castillos de la época de los zares para que el pueblo las disfrutara. También los elementos de decoración son increíbles. Uno queda asombrado ante cualquier estación, son verdaderos museos que vale la pena recorrer. Se lo recomiendo a todos los que viajan.

Complejo “Reúne todas las condiciones”

“El complejo deportivo de Nizhny Novgorod reúne todas las condiciones para recibir a la Selección: dos canchas en perfecto estado, áreas de descanso, comedor, una cocina amplia, cámara de frío para preservar alimentos, un área médica excepcional, dos gimnasios. A 10 cuadras hay un centro con piscinas y canchas cerradas, una instalación que puntualmente vamos a usar” (Comentario del gerente deportivo de la AUF, Eduardo Belza).



Los trenes rusos son actualizados, modernos, rápidos.

Es una vía de comunicación muy tradicional en Rusia. El Fan ID le va a servir a los hinchas para andar en tren, subte y ómnibus gratis. Ojo, hay que anotarse previamente para los traslados. Me han llamado uruguayos que han encontrado dificultades para sacar hora, pero hay que recordar es un servicio como cualquier otro que depende de la demanda y de los horarios. Los vuelos internos son buenos también, pero hay que pagarlos.

Los aeropuertos, las estaciones de trenes, las terminales de buses y el subte están bien señalizados, pero las ciudades en general no.

Espero que cuando llegue el Mundial haya más zonas señalizadas, aunque hoy con Google es fácil moverse en cualquier lugar.

Si hay un país seguro es donde se va a jugar el Mundial. Anduve a toda hora por la calle sin problemas.

Si hay temas de inseguridad no los he vivido. Es un país limpio, transitable, cómodo. Existe un compromiso del comité organizador y del propio presidente Putin de priorizar la seguridad. Y se nota. Por ejemplo, cualquier hincha uruguayo tendrá que hacer en su hotel durante el Mundial lo que se hace habitualmente en los aeropuertos: pasar por el escáner, dejar el celular a un costado y someterse a una revisación tanto para entrar como para salir.

Nizhny Novgorod, donde tendrá su base Uruguay, es una linda ciudad.

No sé si irán muchos uruguayos porque la Celeste no juega allí. Pero si van se encontrarán la que para los lugareños es la cuarta ciudad más linda del país, luego de San Petersburgo, Moscú y Sochi, en este orden. El que vaya a Nizhny lo va a pasar bien, aunque aconsejo establecerse en Moscú, porque los traslados van a ser más fáciles y además es una ciudad preciosa.

El español no es un idioma tan lejano para ellos.

Por distintos motivos, seguramente políticos de otras épocas, el español fue una lengua de estudio, como acá el inglés y el francés. A los organizadores del Mundial no les ha costado encontrar intérpretes. En el caso nuestro, todos los atachés hablan perfectamente el español. Tenemos tres según las ciudades donde vamos, más uno fijo, y todos lo hablan pese a que son rusos y nunca han salido de Rusia. No son españoles radicados en Rusia. Eso nos facilitó mucho las cosas.

Putin Un fanático más del fútbol y muy nacionalista

“Al presidente ruso Vladimir Putin lo conocí personalmente durante las reuniones con la FIFA”, comenta Pastoriza. “Lo que me llamó la atención fue que habló en ruso, y no porque no sepa inglés, evidentemente. Lo hizo para dar imagen de personalidad y nacionalismo. Y cuando habló el presidente de la FIFA Gianni Infantino en inglés, se puso los auriculares para escuchar la traducción al ruso. Putin es fanático del fútbol y fue el propulsor de la organización del Mundial en Rusia, desde la época de Blatter en la FIFA”.

Comer en restaurantes es caro.

Los uruguayos que vayan sentirán la diferencia en lo económico. Claro que hay casas de comida rápida y son más baratas. En todas las ciudades está la industria gastronómica internacional. Por ejemplo, mucha comida italiana, pasta y pizza. Pero las carnes y los platos del mar son caros. A nivel de bebida hay de todo. La hotelería no es cara, comparada con la hotelería internacional. Estoy hablando del período pre mundial. Creo que ahora se habla de precios exorbitantemente caros. Hay una gran demanda del turismo asiático y eso encarece todo porque tiene un poder adquisitivo alto. Quedan casas, hoteles chicos, pensiones en todas las ciudades con precios que no son tan altos. Claro que quien contrató hace tiempo lo pudo hacer a precios razonables y el que lo hizo hace poco tuvo que enfrentar aumentos.

Me tocó ir a Rusia con 24 grados bajo cero, pero no será el caso durante el Mundial.

Aunque estaremos en el verano, no esperamos superar los 24 grados. Unos 27 grados ya es calor para Rusia. Y como es un país tan grande, puede haber distintos climas. Es un tema al cual hay que estar atentos porque la movilización de una región a otra implica cambio de horarios y cambio de clima. Nosotros lo tenemos en cuenta tanto para los entrenamientos como para la equipación.

La gente en Rusia vive el clima del Mundial.

Si bien es un país que se siente potencia y por eso no les preocupa solo el fútbol, sino que viven toda la realidad del mundo, los rusos mostrarán un clima deportivo y en este caso futbolístico superior a lo que vivimos en la Copa América de Estados Unidos. Son mucho más futboleros. Creo que el pueblo ruso sabe que su selección no está entre sus mejores representaciones nacionales. Por más que les encanta el fútbol, saben que no son potencia a nivel mundial. Hay muchos deportes populares, aunque fútbol es el primero. Son bastante fanáticos y muy patriotas a la vez.

Recomiendo que la gente vaya a Moscú y de ahí a las subsedes donde jugará Uruguay.

Pienso que es la mejor forma de disfrutar el Mundial. El que va al Mundial y además a hacer turismo debe conocer algunos lugares. Uno de ellos es San Petersburgo. Todo el mundo me recomienda viajar en el Transiberiano. No tuve oportunidad pero dicen que vale la pena. También se puede hacer coincidir con la posibilidad de ver la aurora boreal, que se da en la zona norte. Uno puede pensar en ir a Rusia tanto 10 días como 45. Además, hay que aprovechar el Mundial para visitar el país porque seguramente no tendrá muchas oportunidades de regresar en su vida.

La impresión que me llevé del pueblo ruso es la de un pueblo feliz, alegre, amable, servicial, pero también respetuoso y firme.

Invito a respetar todas las medidas de seguridad. Tienen una costumbre de respeto a los controles que va con ellos.