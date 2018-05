A Rusia con un nuevo aliado para llevar a Uruguay a lo más alto

El Mundial está cada vez más cerca y la expectativa se siente en el plantel celeste. El lunes, en el complejo de Danubio, se realizó la presentación del nuevo Just Do it Pack, la línea de botines que la marca diseñó de cara a la próxima Copa del Mundo.

Además de ser una ocasión para presentar los flamantes modelos, el evento de Nike fue una oportunidad para que los jugadores de la selección se despedieran ante más de 200 invitados, así como también transmitir cómo están viviendo esta etapa previa al gran certamen.

Uno de los celestes destacados fue Edinson Cavani, quien con dos mundiales arriba es uno de los principales referentes del plantel. Para el salteño, esta experiencia lejos de ser una carga es un motivo de “orgullo y alegría”.

Cavani viene de una temporada 2017-2018 excepcional, con más de 40 goles en el PSG, y si bien es consciente que sus números marcan un gran momento indivual, aclaró que el Mundial es “otra competición” y que nunca se sabe hasta estar ahí.

“Ahora me toca estar en la selección, con compañeros diferentes a los que te toca jugar todo el año. El Mundial es una competición más corta y hay un montón de factores que la hacen diferente. Lo importante es llegar con la mejor intención, que es dar todo, e ir viendo partido a partido cómo van saliendo las cosas”, dijo.

Respecto a su posición en el campo, que en La Celeste siempre alternó entre centrodelantero y volante, Cavani explicó que le ha tocado vivir este proceso en la mayoría de sus equipos, por lo que está acostumbrado.

“Mi manera de jugar es correr, ir y venir. En estos dos últimos años sí me tocó estar ms como centrodelantero, que es la posición que me gusta, incluso en mi selección. Hoy tengo un poco más de partidos en este puesto y un poco más de confianza.”

También se refirió a tener que enfrentar a rivales poco tradicionales como Egipto, Rusia y Arabia Saudita. “Si bien es un Mundial, no deja de ser un partido de fútbol, entonces la preparación para cada rival es la misma. Pasa por ver a los equipos, sus cosas más importantes, sus defectos. Tenemos que prepararnos nosotros físicamente como grupo y llegado el momento se dedicará el tiempo a otras selecciones”.

En relación al recambio que está experimentando Uruguay, dijo: “Yo creo que la renovación siempre suma. Es importante saber que los futbolistas uruguayos van al exterior, crecen y y mantienen ese deseo de venir a la selección. Que lleguen nuevos jugadores y respondan de esta manera va a ser sumamente positivo para nosotros, no solo para los delanteros, sino para todo el equipo”.

Ansiedad. Otro que habló durante la presentación fue José María Giménez. Para el defensor del Atlético de Madrid, de 23 años, este será su segundo Mundial y eso le genera una expectativa especial. “Hoy tengo más conocimiento de lo que es un Mundial. Tengo la ansiedad de llegar al primer partido, de entrar a la cancha y pisar el verde, de cantar el himno. Esa experiencia ya la viví y sé los nervios que se pasan. Por ahí cuando tenía 19 años no entendía la magnitud de lo que estaba jugando. Hoy por hoy, sí”.

Y agregó: “La verdad es que estoy muy contento, porque sé lo duro que es clasificar. En la eliminatoria anterior jugué solo dos fechas, por lo que no me tocó jugar partidos tan jodidos como los que tuvieron los compañeros. En cambio esta eliminatoria la viví completa y pude ver lo difícil que es. En ese sentido voy a disfrutar el Mundial mucho más”.

El defensor destacó que ya van cinco años compartiendo zaga con Godín y eso es un plus a la hora de armar la defensa. “Futbolísticamente estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera, no solo por haber jugado 50 partidos en la temporada, sino por la confianza. Tuve una preparación muy positiva y saber que tengo la base hecha me da tranquilidad. Después, lo demás viene solo”, concluyó “Josema”.

Para Matías Vecino, el de Rusia será su primer Mundial, y lógicamente espera el debut con entusiasmo. “A medida que quedan menos días crece la adrenalina, pero a su vez estoy con mucha tranquilidad, preparándome de la mejor manera”.

A la hora de hablar de candidatos, al igual que sus dos compañeros, el mediocampista puso sus fichas en potencias como Alemania, Brasil y España. Sin embargo, nombró a Bélgica como uno de los equipos que pueden dar el batacazo, que con jugadores como Hazard y Lukaku cuenta con la mejor generación de su historia.

El volante recordó que lleva un solo gol con La Celeste, en un amistoso ante Trinidad y Tobago previo a la Copa América en Estados Unidos, y por eso confiesa que sería un “sueño” hacer su primer gol oficial en Rusia. “El Mundial es la competición más importante en la carrera de un jugador. Cuesta mucho llegar y es algo que no sabés si se va a repetir, entonces hay que disfrutarlo al máximo”.

De jugar descalzo a usar Nike.

Los jugadores también se refirieron a las virtudes de los nuevos botines, que como parte de la personalización tienen en el talón los colores de la bandera uruguaya. Cavani recordó con nostalgia que pasó “de jugar descalzo cuando era niño a usar un par de zapatos Nike” y destacó que lo más importante del calzado es la adaptación. “Hay movimientos que a veces no entendés cómo los podés hacer, como en velocidad hacer un apoyo y salir para el otro lado. Entonces uno necesita no solo de unos buenos tapones, sino de un buen zapato de fútbol”, explicó.

Por su parte, Josema Giménez, quién personalizó sus botines con los nombres de sus dos hijos, destacó que el futbolista “vive de los zapatos” y por eso es esencial contar con calzado de buena calidad. “Cuando era chico soñaba con tener unos zapatos así y nunca los pude tener, entonces ahora los trato de disfrutar”.

Por su parte, Matías Vecino dijo que “la comodidad es todo” y en este sentido destacó el apoyo de los modelos Just Do It Pack. “Yo tengo el pie ancho, estoy operado del quinto metatarsiano, entonces necesito un zapato amplio para el apoyo. Este modelo es el que mejor se me adapta en este sentido”, explicó.