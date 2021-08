Ante los rumores de su salida de Juventus, a Cristiano Ronaldo le bajó el pulgar el Real Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristiano Ronaldo llegó a Juventus con la intención de lograr nuevos objetivos, más títulos y sobre todo otro desafío luego de ganar cada uno de los trofeos que se le cruzaron en Real Madrid.

Los títulos, al menos a nivel local, llegaron con la Vecchia Signora pero existe la posibilidad de que el portugués abandone el equipo italiano y ahí cabe hacerse dos preguntas: ¿le dará el tiempo antes del cierre del mercado?, ¿habrá un equipo que pueda con su traspaso y su ficha?

Mucho se ha hablado de la posibilidad de que Manchester City y PSG puedan contar con el atacante luso, pero sería extraño que juegue en el equipo de Pep por su cariño hacia el United y más allá de que ver a CR7 y Messi juntos genere mucho morbo, la situación financiera del conjunto francés es complicada para asumir una negociación como esa.



Más allá de los rumores, hoy está claro un detalle: Cristiano Ronaldo no volverá al Real Madrid. Así lo entienden desde el club y el propio entrenador lo hizo saber de forma pública.



"Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante", expresó Carlo Ancelotti en su cuenta oficial de Twitter.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

Si bien el método sorprendió a muchos, el mensaje fue claro. Ancelotti y Cristiano Ronaldo compartieron en Real Madrid uno de los pasajes del entrenador en el que juntos consiguieron la UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, además de una Copa del Rey.



A sus 36 años, Cristiano Ronaldo sigue en busca de desafíos y mientras su estadía en Juventus puede llegar a su fin, sabe que a Real Madrid no volverá: ¿qué le deparará el destino?