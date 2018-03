Rumbo a la Libertadores, con una difícil parada en el Olímpico

Defensor Sporting debutará en la Copa Libertadores el próximo martes frente Gremio, el vigente campeón del torneo. El técnico Eduardo Acevedo ya tiene la táctica preparada para ese partido. Pero también sabe que antes deben visitar a Rampla, un rival que siempre es difícil, más en su cancha (el último antecedente ahí fue empate 2 a 2). Además, los picapiedras están en racha negativa y necesitan recuperarse, lo que los hace más peligrosos.



Los violetas vienen de vencer a Torque en el Franzini, un partido que dejó más dudas que certezas. Y por otra parte, es inevitable que los futbolistas no tengan en la mente, consciente o inconscientemente el partido con Gremio. Por lo que la parada previa en el Olímpico no parece sencilla.



“Que tengan a Gremio en la cabeza es algo que no se puede evitar. Juegan con el campeón el martes. Tenemos todo armado, pero no les quiero meter nada táctico del partido con Gremio en la cabeza, les tengo que meter lo táctico del partido con Rampla. Yo tengo el sábado en la cabeza y también la táctica para el martes, que es distinta”, dijo Eduardo Acevedo tras la intensa práctica de ayer.



“Cuando fui a ver a Gremio en Buenos Aires, vi un equipo muy sólido, muy seguro, que sabe como manejar los ritmos del partido. Con Gremio tiene que ser un juego de mucha concentración y mucha solidaridad. Pero antes tenemos un partido en la cancha de Rampla que va a ser una guerrilla. Lleva tiempo sin ganar, pero es de cuidado. Tiene buenos jugadores y en la copa el otro día no lo vi mal. Son dos partidos muy complicados”, dijo el entrenador, quien reconoció que el triunfo frente a Toque les costó.



“No recuerdo un partido que haya sido fácil. Contra nosotros dan la vida. Y el otro día tuvimos un problema de lectura de juego. No jugamos bien y hubo cosas que no me gustaron, pero la categoría de los jugadores sacó el partido y eso es lo importante”, afirmó.



Tras la excelente campaña del año pasado, la vara está muy alta para los violetas. Además no jugó amistosos durante la pretemporada. “Me servían partidos internacionales y no se consiguieron, los amistosos de acá no me servían. El ritmo nosotros lo agarramos en las prácticas”, se defendió Acevedo.



Defensor Sporting arrancó con chapa de candidato el torneo Apertura al ganarle a Atenas por 3 a 0, la que luego perdió al perder el clásico con Danubio. Nada de eso le importa a Acevedo. “No me preocupan los comentarios. Hoy hay que vender y generar cosas. Cuanto menos hablen de Defensor mejor. No me interesa si nos ponen de candidato o no. Todo depende de cómo sean los análisis que se hagan”.





Personaje. Miguel Barriola, de cuatro años, quiere ser técnico como Eduardo. Foto. Francisco Flores.

mañana violeta Miguelito, un personaje en el Arsuaga Mathías Cardacio no jugará frente a Rampla porque fue expulsado ante Torque. Además está con un golpe en el empeine y ayer no entrenó. Gonzalo Maulella, algo cargado en el abductor, cumplió solo con una parte del trabajo. Pero estará.

El volante Carlos Benavídez dio un susto durante la mañana. Tuvo que salir, muy dolorido, por una plancha que recibió durante el movimiento. Enseguida le colocaron hielo y aunque se espera a ver como llega hoy, estará frente a Rampla.

Matías Malvino comenzó hace unos días a entrenar en Defensor Sporting, el club donde nació. Tiene contrato con Nacional hasta abril y su último equipo fue Racing donde jugó a préstamo de los tricolores. Quizás pueda quedarse en el club.

Miguel tiene sólo cuatro años y es todo un personaje. Es hijo del basquetbolista de Aguada Miguel Barriola y sobrino de los Acevedo. Ayer lo llevó Matías Cabrera al entrenamiento. Quiere ser técnico como Eduardo y le pide el silbato y la pizarra.