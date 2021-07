Ruglio deberá presentar sus descargos ante el Tribunal de Ética tras denuncia de Audaf

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, deberá presentar sus descargos ante el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) luego de que lo denunciara la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf).

El pasado 28 de junio Audaf denunció ante el Colegio de Árbitros al mandatario aurinegro. "Este señor otorgó varias notas poniendo en duda la transparencia del arbitraje, cuestionando y criticando las decisiones tomadas en campo de juego y haciendo comentarios en referencia a teorías conspirativas y errores continuos para el club", destacó el gremio.

Ismael Blankleder, integrante del Tribunal de Ética de la AUF, se refirió a esta situación este jueves a la mañana en "100% deporte" (Sport 890): "No voy a emitir opinión sobre Ruglio porque recién entró el caso en el Tribunal. Primero vamos a escuchar todos los descargos que pueda hacer el involucrado y después tomaremos una decisión".



En ese sentido, Blankleder remarcó que primero escucharán los descargos que pueda hacer Ruglio. "Por lo general lo citamos, pero no está definido", acotó.



"Nosotros no queremos que se incite a la violencia, hay muchos dirigentes que van a tener que bajar la pelota. Jurídicamente pueden tener razón, pero éticamente son inaceptables", comentó.



Las declaraciones de Ruglio en cuestión surgieron después del partido ante Plaza Colonia (empate 0-0), donde el árbitro Diego Riveiro no observó un penal favorable a los aurinegros en los últimos minutos del encuentro.



Tras dicho partido, Ruglio publicó lo siguiente en su estado de WhatsApp: "Las ven de un solo lado y las cobran volando. Es difícil así y las mil explicaciones son hermosas. Imposible competir así".



"Cada uno que usa el WhatsApp sabe para qué lo usa (...) No puede usar el WhatsApp con fines que no sean éticos", añadió Blankleder.



Ayer Ovación informó que el Tribunal de Ética sancionó al dirigente mirasol Jorge Nirenberg por 30 días por insultos en la cancha y publicaciones en redes sociales.



Ruglio, nuevamente a través de su WhatsApp, lo defendió. "Apoyo a mi amigo y compañero Jorge Nirenberg. Me van a tener que mandar a mi junto con él a la lista negra y Peñarol les va a empezar a dar pelea a todos para ver quien queda parado", afirmó.