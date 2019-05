Ruggeri a Nández: "Es una especie de 'Cholo' Simeone"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Oscar Ruggeri, quien fue campeón del mundo con la selección argentina en 1986, expresó varios elogios a Nahitan Nández en el programa "90 minutos de fútbol" en el que es panelista.

"¿Te gusta este?", le preguntaron al "Cabezón" y este aseguró: "Este tiene huevos. Es una especie de 'Cholo' Simeone. Cuando arrancó era una cosa parecida", manifestó el exzaguero.

"Juega para todos lados y en distintos lugares. No para y encima llega con posibilidad al gol. Es un pibito y tiene un gran carácter", manifestó Ruggeri, mientras que Carlos Aimar lo acompañaba en sus declaraciones.

Nández agradeció y le preguntó cuándo iba a organizar un partido contra los panelistas del programa porque "le quiero pegar alguna patadita al 'Pollo' (Vignolo)"

En relación al juego en el que Boca se impuso por penales ante Vélez para avanzar a las semifinales de la Copa de la Superliga manifestó: "Fue duro y la verdad que Vélez juega bien y nos hizo dos partidos difíciles. Hicimos una táctica diferente, pero por suerte pudimos pasar contra un equipo de muchos jugadores jóvenes".

El volante de la selección uruguaya volvió a ser consultado sobre lo que sucedió en el duelo de ida donde se lo vio molesto por el grito de "el que no salta es un traidor", en relación a Mauro Zárate, cuando sonaba el himno de Argentina: "Aclaré que en el momento me había expresado mal en generalizar al argentino. En mi país cuando se canta el himno hay silencio total. No está bueno que un jugador pase el momento que vivió Mauro".

Al ser consultado sobre el festejo de Zárate tras anotar el penal, Nández agregó: "Con Mauro ese tema no se habló. Fue una descarga y la verdad que previo a estos partidos con Vélez no la pasó bien. Hubo dichos y hechos que se manejaron, pero ahora está empezando a disfrutar con nuestro apoyo".