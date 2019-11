El ruego de tres jugadores juveniles: "Presidente, fiche a Neymar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No pudo volver, por más que lo intentó y que comunicó su deseo a los excompañeros, Neymar no salió del PSG. Lo que no significa que en algún momento pueda hacerlo y, justamente, para retornar al FC Barcelona. Allí hay mucha gente que lo quiere y en algunos casos se lo hacen saber a Josep María Bartomeu, presidente del club blaugrana.

"Presidente, fiche a Neymar". Directo. Sin darle vueltas al asunto y demostrando que "Ney" es querido, tres jugadores de las divisiones formativas del FC Barcelona le rogaron a Bartomeu que haga el esfuerzo para fichar al crack brasileño.

Los chicos le hicieron saber su ilusión por ver a Neymar durante un acto de presentación del Fútbol Formativo del FC Barcelona, que se llevó a cabo el pasado miércoles en la Ciutat Esportiva.

¿Qué hizo Bartomeu? Respondió con una sonrisa.