De Rossi quiere volver a Boca y no entiende que le digan pecho frío a Messi

"Tengo que volver a Buenos Aires como turista y tengo que volver para agradecerle a la gente que tanto me ayudó. Y tengo en mi cabeza la idea de volver como entrenador de Boca, sí o sí. Puedo ser el último de la lista, pero mi idea es esa", dijo Daniele De Rossi mientras disfruta del verano italiano y se pone al día con su familia.

"El día que firmé la rescisión estaba en las oficinas de la Bombonera, y de repente levanté la cabeza y estaba la Copa Libertadores ahí, en una vitrina. Y me dije, 'no dejé lo que podía dejar como futbolista, no dejé nada, por eso quiero volver como entrenador porque este club está en mi corazón'", continuó el ex futbolista en una entrevista con Sky Sports en la que dijo que no puede entender como en Argentina tildan a Messi de pecho frío.

"Si acá en Italia contás que en la Argentina le dicen pecho frío a Messi, acá se ríen, no entienden nada. ¡Cómo le vas a decir pecho frío a Messi que tiene dos huevos así de grandes! Hay gente que tiene el coraje de decirle pecho frío a Messi detrás de una computadora, y después ni tiene los huevos de pedirle a su mujer el control de la tele para cambiar de canal. ¡Y le dicen pecho frío a uno que marcó más de 1000 goles en su vida!", comentó indignado.

De Rossi sorprendió destacando a Marcelo Gallardo, el técnico de River Plate. "Mirando los técnicos de la actualidad, y siendo muy distintos entre ellos, los dos mejores entrenadores que tiene Argentina son Simeone y Gallardo. Tienen una mentalidad distinta, son opuestos, pero ambos son dos fenómenos. Simeone ya demostró en Europa que es un gran técnico y Gallardo tiene todo por delante aún, pero su manera de ser y de entrenar me parecen muy europeas", afirmo y también dijo que le gusta Bielsa y que quiere ir a ver su trabajo en el Leeds para aprender de él.

De Rossi, que jugó sólo siete partidos en Boca, cinco de ellos por Superliga, uno por Copa Argentina, donde hizo un gol, y otro por Libertadores; aseguró que extraña Argentina y sigue utilizando muchas de las palabras que aprendió durante su breve pasaje por Boca. Dice "boludo", "vendehumo" y muchas más. También toma maet y le manda mensajes al cocinero de Boca diciéndole que extraña el pastel de papas. Y la carne: "Esos asados tampoco los comí más".