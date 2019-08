De Rossi enamora a los argentinos: ya habla español

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El italiano Daniele De Rossi lleva apenas un mes en Buenos Aires, pero tiene enamorados a todos del otro lado del Río de la Plata. Hasta los hinchas de River Plate, que lo paran y lo saludan en la calle, simpatizan con él.



Ayer De Rossi dio varias entrevistas en televisión y sorprendió hablando en un español casi perfecto. En las mencionadas notas admitió que tiene un grupo de Whatsapp con amigos en donde se habla pura y exclusivamente de volantes. Y que la foto de dicho grupo es de Juan Román Riquelme: “Es un hombre distinto”, admitió el italiano.



“¿Qué si me gustaría conocer a Riquelme? Claro que sí. Admiraba lo que hacía. En mi vida vi un solo jugador mejor que Riquelme: Andrés Iniesta. Román es un ídolo para nosotros, para los italianos. Nosotros miramos mucho de fútbol sudamericano. Es imposible no enamorarse de un jugador como Riquelme”, agregó el futbolista, que hoy jugará en la altura frente a Liga de Quito por la Libertadores.

También admitió que siempre había soñado jugar en La Bombonera. Y contó como se sintió al hacerlo. “Fue mágico, muy lindo. Mis compañeros me ayudaron muchísimo. Es algo inolvidable a cualquier edad. Me siento como en casa”.

Consultado sobre las diferencias entre el fútbol de su país y el argentino, dijo que no eran grandes. Y que en ambos lados había mucho talento, pero afirmó que los jóvenes tenían que pensar un poco más. “Me siento cómodo por mi manera de jugar, que es un poco física. No tengo miedo de los roces y el contacto con los rivales. Se corre mucho, pero hay un montón de jugadores con talento. El mismo nivel de talento que en Europa. Pero los jóvenes tienen que aprender a pensar dentro de la cancha. Corriendo se piensa menos. Se recupera y se corre pronto. Quiero que se piense más”.



También habló de otras cosas, como la comida. “La pasta no es el problema, el problema es el ajo que le ponen. Lo tengo que decir”. Y aunque reconoció que se comía demasiada carne en Argentina, dijo que tenía que aprender a hacer un asado.