Rooney rechaza el apresuramiento por volver al fútbol: "la vida está en juego"

Wayne Rooney, actualmente futbolista del Derby County, rechaza el regreso del fútbol como está previsto por la Premier League para el 12 de junio. El delantero remarcó que la pandemia no está superada y dijo que el miedo que se siente “no es tanto por nosotros mismos, como por tener una lesión, sino por llevar el coronavirus a casa e infectar a quienes nos rodean. La vida de las personas está en riesgo".

Rooney admitió que está “desesperado por entrenar y jugar de nuevo", pero subrayó que tiene la impresión de que "el fútbol en Inglaterra está siendo empujado a regresar demasiado pronto”.

El futbolista insistió en que “nuestro gobierno dice que las personas pueden volver al trabajo, pero solo con distanciamiento social, y eso no funciona en el fútbol”.

Sobre ese aspecto profundizó: “No lo entiendo. Hasta que el Gobierno no dé luz verde para el contacto físico no podemos entrenarnos o prepararnos adecuadamente".

Además, dejó en claro cuál es la mayor preocupación que existe entre los futbolistas. "No es tanto por nosotros mismos, como por tener una lesión, sino por llevar el coronavirus a casa e infectar a quienes nos rodean. La vida de las personas está en riesgo”.

La bronca de Rooney con las autoridades deportivas es muy clara. “Algo que me ha sorprendido es lo poco que parecen contar nuestras opiniones. La Premier se involucró con los jugadores a través de los gerentes y capitanes pero, como capitán del Derby, no he recibido ni una llamada telefónica de la EFL o PFA para preguntar como se sienten los jugadores del Derby sobre el regreso”.