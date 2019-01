Desde Ronaldo a Riquelme, los futbolistas investigados por Hacienda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta es una relación de futbolistas que han debido responder ante la hacienda española:

- Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid y Juventus).- El 15 de junio de 2018 alcanzó un acuerdo verbal con la Fiscalía por el que aceptaba dos años de prisión y una multa de 18,8 millones de euros, acuerdo al que se sumó la otra parte, la Agencia Tributaria, el 26 de julio, por evadir impuestos correspondientes a derechos de imagen.

Este martes ratificó en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, por el que ha sido condenado a 23 meses de prisión -que no cumplirá- y a una multa de 18,8 millones de euros por eludir el pago de 5,7 millones a Hacienda.



De esta forma, Ronaldo acepta una condena de 23 meses de prisión y una multa de 18,8 millones de euros, como autor de cuatro delitos fiscales entre 2010 y 2014 -cuando era jugador del Real Madrid- por los que defraudó 5,7 millones de euros al fisco.

- Xabi Alonso (entrenador y antes jugador del Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros clubes). No ha llegado a acuerdo alguno con la Fiscalía, que solicita cinco años de prisión por tres delitos fiscales derivados de derechos de imagen no declarados entre 2010 y 2012. La misma pena es solicitada para su asesor fiscal Ivan Zaldúa y el administrador de la sociedad Kardazli Comercio Servicios de Consultoría e Investimentos LDA, Ignasi Maestre.



Hacienda ha investigado sus contratos de derechos de imagen a fin de conocer si eran simulados o no a efectos de tributación.



La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido este martes el juicio del exfutbolista y actual entrenador del equipo de fútbol infantil A del Real Madrid, hasta decidir si es competente para juzgarle por esos tres delitos contra la Hacienda Pública.

- Leo Messi (FC Barcelona). La Audiencia de Barcelona le condenó a 21 meses de prisión y 2 millones de euros de multa por tres delitos contra la Hacienda Pública el 6 de julio de 2016. La sentencia fue ratificada el 24 de mayo siguiente por el Tribunal Supremo. Defraudó 4,1 millones de euros obtenidos de la explotación de los derechos de imagen.



El 7 de julio de 2017, la Audiencia de Barcelona sustituyó los 21 meses de prisión por una multa de 252.000 euros.

- Neymar da Silva Junior (Barcelona y París Saint Germain). En noviembre de 2016, el Barcelona fue condenado por la Audiencia de la Ciudad Condal al pago de dos multas que suman 5,5 millones de euros por dos delitos fiscales contra la Hacienda Pública en 2011 y 2013.



Previamente, el club había devuelto a la Agencia Tributaria 13 millones de euros por el fraude cometido en una declaración complementaria.



En 2015 se presentó una segunda demanda contra él por la empresa DIS, tenedora del 40 por ciento de los derechos del jugador, que se sigue en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía pidió en noviembre de 2016 2 años de cárcel y 10 millones de euros de multa, y 5 años para el expresidente del Barca Sandro Rosell por delitos de corrupción y estafa.



En marzo de 2016, la Justicia brasileña condenó al jugador al pago de 45 millones de euros por evasión fiscal y fraude por los ingresos recibidos en su fichaje por el Barcelona.

- Luka Modric (Real Madrid). En septiembre de 2018 alcanzó un acuerdo con la Fiscalía que contemplaba una pena ocho meses de prisión y multa de 1,4 millones de euros (de los que ya había pagado un millón) por irregularidades en su IRPF.

- Marcelo (Real Madrid). El brasileño aceptó una condena de cuatro meses de cárcel por defraudar a Hacienda 490.917,70 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 2013 y el pago de 753.624 euros, lo que debía ratificar el juez en una sentencia.



El Ministerio Público acusó al futbolista brasileño de crear una estructura societaria para ocultar las rentas percibidas por la explotación de sus derechos de imagen, hasta el punto de que, a raíz de la declaración del ejercicio de 2013, en septiembre del año siguiente, Hacienda devolvió a Marcelo 10.258,34 euros

- Iker Casillas (Real Madrid y Oporto). En mayo de 2014 se conoció que el portero y capitán de la selección española tuvo que pagar 2 millones de euros a Hacienda después de haber sido sometido a una inspección por discrepancias en la interpretación de la normativa. No hubo sanción económica.

- Alexis Sánchez (Barcelona y Manchester). El 7 de febrero de 2018, el jugador alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que aceptaba 16 meses de cárcel, no ingresando en prisión. En diciembre de 2016 había abonado la cantidad demandada más los intereses: 1.487.511 euros, así como una multa de 590.065 euros por fraude fiscal derivado de sus derechos de imagen.

- Dani Alves (Barcelona y Juventus). El 30 de junio de 2016 apareció en la lista de morosos de la Agencia Tributaria con una deuda con Hacienda de 1,3 millones de euros. Sin embargo, ya no estaba en la que se hizo pública un año después.

- Ángel Di María (Real Madrid y PSG). El 21 de junio de 2017 alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para pagar más de dos millones de euros y no ingresar en prisión por haber defraudado 1.298.989,56 euros por sus derechos de imagen. La Fiscalía lo había denunciado a finales de 2016 por ocultar esos ingresos entre 2012 y 2013.

- Jose Mourinho (entrenador, ha sido responsable técnico del Real Madrid y del Manchester United, entre otros). El 8 de mayo de 2018 se conoció que el técnico había alcanzado un acuerdo verbal con la Fiscalía en el que se declara culpable de dos delitos contra la Hacienda Pública y se comprometió al pago de 800.000 euros de multa para evitar la pena de prisión.

- Radamel Falcao (Atlético de Madrid y Mónaco). El exjugador colombiano del Atlético de Madrid ratificó el pasado 23 de mayo en el juicio el acuerdo de conformidad que alcanzó con la Fiscalía, por el que debía pagar más de nueve millones de euros entre multas y cuotas defraudadas por dos delitos de fraude fiscal en 2012 y 2013.

La vista en la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid era una formalidad dado que el futbolista ya había alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público y, de hecho, había consignado 8.225.601 euros, superior a la cuota defraudada que asciende a 5,66 millones de euros.



De esta forma, el jugador aceptó una condena de 16 meses de multa a 100 euros diarios por dos delitos fiscales que suman 96.000 euros, sustitutiva de la pena de prisión.



A ello había que añadir 9.058.979 euros que tenía que abonar entre cuota defraudada (5,66 millones) y dos multas, de 493.565 euros y 2,9 millones por el fraude en los derechos de imagen cuando jugaba en el Atlético de Madrid, por lo que finalmente el jugador deberá abonar aproximadamente un millón más a lo ya pagado el pasado año.



Según la querella del Ministerio Público defraudó 5,66 millones de euros en 2012 y 2013, cuando jugaba en España.

- Juan Román Riquelme (Barcelona, Villarreal y Boca Juniors). El exfutbolista argentino fue condenado en febrero de 2018 por la Audiencia Nacional española a pagar 573.540,33 euros por evasión de impuestos correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2004 y 2007.