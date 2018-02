Sin Ronaldo ni Messi en el podio, pero con un uruguayo

La Bota de Oro del 2018 viene siendo muy reñida y son varios los jugadores que luchan por la misma. Los buenos rendimientos en las distintas ligas ha hecho que hoy en día jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no se encuentren entre los tres mejores.



De todas maneras, la gran sorpresa de esta lista es que para encontrar al delantero portugués hay que bajar hasta aquellos clasificados entre el puesto 42 y 46 ya que La Liga no ha sido la mejor para Ronaldo que acumula 11 goles y por ende 22 puntos. Como si eso fuera poco se encuentra igualado con jugadores como Alfred Finnbogasson (Augsburgo), Willian José (Real Sociedad), Karl Toko Ekambi (Angers) y Edin Dzeko (Roma), jugadores a quienes hace unos años les habría sacado muy buena distancia.



En el caso de Messi la historia es distina. El argentino no está entre los tres mejores pero está a un paso ya que se ubica cuarto con 20 goles y cuarenta puntos, la misma cifra que ostenta Ciro Immobile, delantero de la Lazio de Italia.



En los últimos años, los uruguayos han dado que hablar y así como Luis Suárez la ganó dos veces, Edinson Cavani intentará lograr su primer trofeo de este tipo y por ahora los méritos los está haciendo. Es que el "Matador" se ubica tercero en esta lista igualado con el "Kun" Agüero. Ambos acumulan 21 goles y 42 puntos. Cabe recordar que la Liga de Francia antes no contaba como una de las "grandes ligas" y por lo tanto el coeficiente por gol no era de 2, como lo es desde hace un tiempo. Eso permitió que el salteño peleara en las últimas temporadas por ganarse un premio que además de Suárez también cuenta Diego Forlán, que también lo tiene por duplicado.



De todas maneras, el salteño tiene una buena competencia por arriba de él ya que el delantero del Tottenham, Harry Kane, es el ganador hasta el momento del premio ya que cuenta con 23 goles y 46 puntos, mientras que un escalón por debajo se ubica Mohammed Salah. El egipcio del Liverpool, que será rival de Uruguay en la Copa del Mundo, anotó 22 goles y tiene 44 puntos pensando en quedarse con el premio.



Luis Suárez se ubica en el puesto 13 de esta tabla tras acumular 16 goles y 32 puntos.

BOTA DE ORO Así está la lucha por el premio: 1 Harry Kane Club: Tottenham Goles (puntos): 23 (46) 2 Mohammed Salah Club: Liverpool Goles (puntos): 22 (44) 3 Edinson Cavani Club: Paris Saint Germain Goles (puntos): 21 (42) 4 Sergio Agüero Club: Manchester City Goles (puntos): 21 (42) 5 Lionel Messi Club: Barcelona Goles (puntos): 20 (40) 6 Ciro Immobile Club: Lazio Goles (puntos): 20 (40) 7 Neymar Club: Paris Saint Germain Goles (puntos): 19 (38) 8 Robert Lewandowski Club: Bayern Munich Goles (puntos): 19 (38) 9 Jonas Club: Benfica Goles (puntos): 25 (37.5) 10 Mauro Icardi Club: Inter de Milán Goles (puntos): 18 (36)