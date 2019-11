Ronaldo está buscando otro club para comprar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El exfutbolista del Real Madrid y Barcelona y actual presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, dijo en Lisboa que continúa buscando un club de fútbol portugués para comprarlo.

El mensaje lo lanzó en la cumbre tecnológica Web Summit que en Lisboa recibió el premio "Innovación en el Deporte".

Ronaldo recordó las peripecias que vivió hasta que compró, definitivamente, el Real Valladolid. "Vine hace dos años a Madrid y estaba buscando un equipo para comprarlo. En Inglaterra, la segunda división era muy cara para mí. Busqué por Portugal y aún estoy buscando y, cuando comentaba para una televisión el Mundial de Rusia, me llamó mi abogado con una oferta del Valladolid", recordó "El Fenómeno".

Ronaldo confesó que se siente "feliz" con su proyecto del Valladolid, aunque "los fines de semana sufro mucho y nunca sufrí así como jugador", reconoció.

También aclaró que los casi 30 millones de euros que desembolsó para hacerse con el accionariado del club blanquivioleta fueron "una inversión personal", ya que no contó con el apoyo financiero de ningún millonario.

Irónicamente, entre risas, dijo: "Me gustaría que me apoyara algún billonario, pero es dinero mío".

Sobre la temporada del Valladolid, Ronaldo aseguró que "intentarán luchar contra los mejores", aunque recordó que el club pucelano tiene el segundo presupuesto más bajo de LaLiga, con casi 32 millones de euros. "Estamos buscando mayores ingresos y, aunque el dinero no lo es todo, pesa mucho", concluyó el brasileño.

La Web Summit, que nació en 2010 en Dublín y en 2016 se trasladó a Lisboa, se mantendrá en la capital lusa hasta, al menos, 2028, después de un acuerdo firmado el año pasado con el Gobierno portugués.

En esta edición cuenta con 2.500 periodistas acreditados, participan 2.150 "start-ups", junto a gigantes como Google, Facebook o Huawei procedentes de 163 países.