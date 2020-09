Ronald Koeman: "Si Suárez se queda será un jugador más en la plantilla"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Siguen apareciendo cada vez más señales de que, como adelantó Ovación, Luis Suárez se quedaría en Barcelona y sería tenido en cuenta por el técnico Ronald Koeman. El club culé disputó este miércoles un amistoso ante Girona en el que se impuso 3-1 y si bien el "Pistolero" tampoco estuvo a la orden en lo que fue el segundo amistoso de la Era Koeman, sí fue tema de conversación.

El centrodelantero uruguayo continúa entrenando con absoluta normalidad en el plantel blaugrana. Se lo ha visto como siempre, trabajando junto a su amigo Lionel Messi y disfrutando del movimiento. Sin embargo, no estuvo en ninguna de las dos convocatorias que realizó Ronald Koeman.

El técnico, no obstante, trabaja cada día junto al uruguayo y ya luego del primer entrenamiento dejó entrever la posibilidad de contar con él si continuaba en el club.

Suárez sigue sus negociaciones con Barcelona para tratar de salir, pero está firme en su postura de cobrar íntegro el segundo año de contrato (unos 15 millones de euros) y el club no quiere desembolsar tal dinero. Incluso ante la demora en la resolución del tema Juventus habría acelerado las gestiones por Erin Dzeko, goleador de la Roma, plan B por detrás del uruguayo.

La cuestión ahora es que parece que Suárez está conquistando a Koeman, quien en una de las primeras acciones que tomó cuando asumió como técnico de Barcelona le comunicó al tercer máximo goleador de la historia del club que no contaría con él. Ello quedó ratificado este miércoles, cuando luego del triunfo ante Girona le preguntaron por el la situación del "Pistolero" y respondió: "He hablado con él sobre su futuro y estamos esperando si se queda o no. Si finalmente no encuentra equipo y se acaba quedando, será un jugador más de la plantilla”.