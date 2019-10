Ronald Araujo fue sancionado con un partido, pero espera que modifiquen el fallo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El zaguero uruguayo Ronald Araujo fue sancionado por el Comité de Competición con un partido después de la tarjeta roja directa que recibió del árbitro Mateu Lahoz en el tramo final del partido entre Barcelona-Sevilla por parte de Mateu Lahoz.

Aunque el club catalán espera que se le quite la sanción (resolución en órbita del Comité de Apelación), tratando de demostrar que la falta que terminó originando el cartón rojo no había existido, la pena para el futbolista uruguayo podría ser mayor, por la singularidad del reglamento disciplinario de la RFEF. Araujo se perderá hasta tres encuentros, dos de ellos por la Segunda B.

De acuerdo a lo que explicó el diario Mundo Deportivo, Araujo no puede volver a disputar un partido oficial de competiciones españolas hasta que haya concluido la próxima jornada de Primera División.

Como el primer equipo azulgrana no jugará hasta el sábado 19 de octubre en Eibar (13 h.), Araujo no podrá competir este sábado 12 en el Barça B-Orihuela en Segunda División B y tampoco en el Llagostera-Barça B del siguiente fin de semana, ya que no habrá acabado la décima jornada de la Liga Santander.

Esta es la competición en la que debe purgar el encuentro de castigo que recibió por una roja discutible al entender Mateu Lahoz que derribó claramente a Chicharito Hernández. El Barça, igualmente, está a la espera de la resolución del Comité de Apelación, que se espera para este viernes.