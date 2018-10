Ronald Araújo debutó en el Barcelona B en el derbi contra Espanyol B

Ronald Araújo sigue sumando pasos importantes en su carrera, que está recién arrancando. El joven zaguero de 19 años debutó este domingo en la reserva del Barcelona en el partido por la décima jornada del Grupo 3 de la Segunda B (tercera categoría) de España contra la reserva del Espanyol.

El ex Boston River jugó como titular y fue sustituido a los 71' por el volante de Costa de Marfil Ballou Jean-Yves, cuando el partido ya se encontraba con el gol que decidió el 1-0 final a favor de los "Periquitos".

🎥 [HIGHLIGHTS] 👉 Així va ser la derrota del Barça B al camp de l’Espanyol B (1-0) / 👉 Así fue la derrota del Barça B en el campo del Espanyol B (1-0)#BarçaB #2bg3 pic.twitter.com/uvasVcXhTF — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) 29 de octubre de 2018

"Paso a paso a seguir trepando escalones", escribió el uruguayo en sus redes sociales luego del debut.

Araújo tuvo una llegada rápida a Barcelona, luego de tener que irse de Boston River en agosto justo antes del partido contra Peñarol. Algunos ojeadores se habían hecho presentes en los partidos del club, pero cuando el juvenil que surgió en Huracán de Rivera y pasó por Rentistas viajó a España aún no sabía a cuál club iría.

Finalmente en los últimos días de agosto firmó su contrato con un traspaso oficial de 1,7 millones de euros pero que en variables puede ascender hasta 5,2 millones. La cláusula de rescisión es de 100 millones de euros, aunque se duplica en caso que sea ascendido a Primera.

“Es un gurí con una gran capacidad de trabajo. Se quedaba todos los días con Ruben Silva (asistente de Boston River) después de la práctica para entrenar todas las facetas del zaguero. Si tenía que mejorar el cabezazo ofensivo, el rechazo largo, lo que fuera. Siempre dispuesto a trabajar y sobre todo a ganar porque tiene un gran temperamento. Ronald está preparado para todo. Era un placer trabajar con él”, reconoció Alejandro Apud, su técnico en Primera División, quien destacó a su vez la gran facilidad del defensa para adaptarase a una nueva realidad. Por lo que está convencido que le va a ir bien en España. “Llegó de Rentistas, que estaba en las últimas posiciones de la B, a jugar con nosotros en Primera. Y estábamos peleando los primeros puestos. Se adaptó enseguida, a ser titular y a jugar. Y en la Sudamericana hizo grandes partidos frente a Jaguares y con Banfield”, destacó Apud, quien también aseguró que el juvenil siempre se comportó como un gran profesional. Se preocupaba por el descanso y la forma de alimentarse, a pesar de que vivía solo en un apartamento que le habían alquilado. La soledad de la capital no impidió que terminara sexto de liceo sin haberse llevado nunca una materia. Y que estuviera siempre pendiente de sus afectos en Rivera: sus abuelos, sus padres y su hermana.

Araújo también fue capitán en distintas etapas de las juveniles de Uruguay, teniendo edad para jugar el próximo Sudamericano de enero y el Mundial 2019. “Es un chiquilín de esos que siempre preguntan, que se interesan por todo, que quieren mejorar. Muy humilde, muy ubicado y muy buen compañero”, relató Fabián Coito, técnico de la sub 20. “Fue el capitán muchas veces por algunos rasgos particulares de los que ya me había hablado Garay (DT de la sub 17). Ascendencia sobre sus compañeros y un liderazgo positivo, algo hasta inusual para alguien tan joven. Futbolísticamente, se destaca por su físico, su pegada y su rol de líder en la cancha. Luego con Boston River y con nosotros fue agregando otras cosas al competir internacionalmente”, explicó el DT.