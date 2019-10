Ronald Araújo, de Boston River a los 100 millones de euros en Barcelona y su debut

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ronald Araújo tuvo un día muy especial este domingo con su debut oficial en la primera división de la Liga de España con Barcelona. El joven uruguayo tuvo un rápido ascenso desde su llegada al final de agosto de 2018, proveniente de Boston River.

El zaguero nació en Rivera el 7 de marzo de 1999. Empezó las juveniles en Huracán de Rivera, mientras que con 16 años pasó a Rentistas de la capital uruguaya. Estuvo apenas un partido en Quinta División cuando fue ascendido al plantel principal. Debutó en Segunda División y cuando jugaba su segunda temporada pasó a Boston River con 17 años, donde, pese a tener edad de Cuarta División, jugó en Primera y en la Copa Sudamericana.

"Se adaptó enseguida, a ser titular y a jugar. Y en la Sudamericana hizo grandes partidos frente a Jaguares y con Banfield”, destacó Alejandro Apud, su entrenador en Boston River.

Fue integrante de selecciones juveniles y varias veces capitán. La primera experiencia del riverense en la selección fue en 2017 con Alejandro Garay. Mientras se estaba jugando el Mundial Sub 20 de Corea, se estaba preparando una Sub 18 (la futura Sub 20).

Era solo un adolecente cuando tuvo que irse a vivir a la capital, pero igual se preocupaba por el descanso y la forma de alimentarse, a pesar de que vivía solo en un apartamento que le habían alquilado. La soledad de la capital no impidió que terminara sexto de liceo sin haberse llevado nunca una materia. Y que estuviera siempre pendiente de sus afectos en Rivera: sus abuelos, sus padres y su hermana.

En agosto de 2018 se fue a Barcelona, con 19 años. Fue justo antes de un partido contra Peñarol en Rivera que le comunicaron su traspaso. Pero a Apud no le sorprendió porque todos los fines de semana había algún “scoutter” europeo observando al futbolista.

Así juega el zaguero uruguayo Ronald Araújo.

Junto a su representante Flavio Perchmann partió a España. Pasó las pruebas médicas y firmó con Barcelona para las cinco próximas temporadas (hasta junio 2023) por cifras oficiales (dadas a conocer por el club catalán) de 1,7 millones de euros, en primera instancia, aunque en caso de cumplir con variables puede llegar a 5,2 millones de la misma moneda.



Además, el Barça colocó una cláusula de rescisión en el contrato de 100 millones de euros mientras juegue en el equipo filial, Barcelona B (aún lo es pese a debutar en Primera), mientras que cuando se convierta jugador del primer equipo la cifra se duplicaría a una rescisión de 200 millones de euros para ser jugador libre.

En la actual temporada, la segunda que juega en España, se convirtió en uno de los capitanes del equipo filial del Barcelona. El zaguero 1,88 metros y con un gran juego aéreo, es el cuarto luego de los tres españoles Ferran Sarsanedas, Monchu y Jorge Cuenca.



cambio de puesto Cuando llegó a Montevideo jugaba de volante y en Rentistas su entrenador lo puso de zaguero.

Cuando Araújo debutó en Segunda División con Rentistas, el entrenador era Sergio Cabrera. “Álvaro Denis, el coordinador de las juveniles, me dijo que había un chico en Quinta que tenía que ver. Había llegado seis meses antes de Rivera”, recordó Cabrera en diálogo con Ovación.

“Era volante central y jugando en Quinta ya lo habían echado como tres veces. Es que en Rivera jugaba en Huracán con hombres y estaba acostumbrado a ir fuerte”, explicó. “Lo fuimos llevando de a poco. Contra Tacuarembó, lo puse al final y nos cerró el partido”, relató quien fue el que lo cambió de puesto.

“Le veía muchas más condiciones para jugar de zaguero que de volante. En la mitad de la cancha era uno más, pero atrás se destacaba. Es grande, fuerte, guapo, veloz y bien educado. Lo tiene todo”, aseguró Cabrera.



Las palabras de Ernesto Valverde: "Todavía tiene mucho margen de mejora"

Al final del encuentro de este domingo, en el cual debutó en la primera del Barcelona en el 3-0 sobre Sevilla, recibió la expulsión de forma directa de parte del árbitro Antonio Mateu Lahoz por una falta sobre el mexicano Javier "Chicharito" Hernández como último hombre.

Ello provocó la reacción de su compañero, el francés Ousmane Dembelé que le significó la segunda amarilla y la roja. Según el acta del partido Dembélé le dijo "eres muy malo" al juez.

"Para mí, desde lejos, me ha parecido que no era falta de Araújo, me ha parecido muy rigurosa", dijo el entrenador de Barcelona, Ernesto Valverde, en conferencia de prensa posterior.

Araújo entró en el segundo tiempo por el francés Jean-Clair Todibo que, ante la ausencia por sanción de Clement Lenglet, jugó de central junto a Gerard Piqué.



"Esperamos mucho de él, es muy potente. Todavía tiene mucho margen de mejora, tanto él como Araújo. Llegan unos partidos en los que quizá pueden jugar", agregó sobre los dos jóvenes.