Ronald Araújo: "Barcelona está pidiendo que me saquen la tarjeta"

La alegría de Ronald Araújo con su debut oficial en Barcelona, bajó algunos escalones al momento de ver la tarjeta roja. Es que el árbitro Mateu Lahoz interpretó que le cometió infracción a "Chicharito" Hernández y que la misma era merecedora de tarjeta roja.

"Para mí no es falta. Al principio lo agarro, pero no es el momento en el que cae. Se deja caer cuando le gano la posición", aseguró el zaguero uruguayo en diálogo con el programa Tirando Paredes de la radio 1010.

A su vez el propio entrenador de Barcelona, Ernesto Valverde manifestó después del partido: "La expulsón de Araújo, que era su debut... A mí no me parecía falta".

Es por eso que como manifestó el propio Araújo: "Barcelona está pidiendo que me saquen la tarjeta, pero más allá de que si fue acertado o no me tengo que quedar con el debut".

Respecto a su estreno opinó: "Fue un momento esperado y muy lindo. Valverde me empezó a subir a entrenar en la semana porque habían echado a Lenglet. Ya el hecho de integrar el plantel e ir al banco me dejaba contento, imaginate cuando me dijeron que entraba".

"Estaba tranquilo, me puse nervioso cuando me mandaron a calentar, pero luego pasó. El grupo es impresionante, me dijeron que disfrutara. Piqué me dio para adelante y después me dio indicaciones en alguna jugada puntual", agregó el zaguero.

En relación a Luis Suárez sentenció: "Me felicitó y me contó alguna anécdota sobre el juez y de que no es la primera vez que pasan cosas así con él. Es un crack adentro y afuera de la cancha y las críticas no lo afectan para nada".

"Hace tres años debutaba con Rentistas contra Tacuarembó en la B. Pasó todo muy rápido así que después de este paso estoy confiado de que pueda llegar la selección, pero lo hago con tranquilidad y disfrutando del momento", finalizó.