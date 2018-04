Romero reveló qué le dijo Mascherano antes del "hoy te convertís en héroe"

Parece que fue ayer. El partido entre Argentina y Holanda, por las semifinales del Mundial Brasil 2014, acaba de terminar 0 a 0. Los jugadores de ambos equipos caminan por el campo de juego del Arena Sao Paulo a la espera del momento más tenso de una definición de estas características: los penales. Los técnicos anotan el orden de los pateadores. Algunos futbolistas descansan sobre el suelo. Otros aprovechan para estirar los músculos. Los de mayor templanza apenas demuestran un poco de entusiasmo mientras contemplan el escenario. Casi en la mitad de la cancha, Javier Mascherano le habla con euforia a Sergio Romero. Cuando la transmisión oficial capta la imagen, se puede leer en los labios del Jefe: "Hoy te convertís en héroe".

Las palabras de Mascherano quedaron en la historia. No sólo por lo emotivo y la circunstancia, sino además porque Romero atajó dos penales en la definición y fue, efectivamente, el gran héroe argentino aquella tarde noche paulista. Pero en los últimos días, casi cuatro años después de aquel partido y a poco más de dos meses del Mundial Rusia 2018, el arquero de la selección argentina reveló qué fue lo que le dijo el N°14 antes de la famosa frase.

"Ese fue el final de la frase que él me dijo. Él arranca diciéndome que no importaba todo lo que había sufrido el último año con todas la críticas que había recibido porque había jugado poco, que era mi momento, que era el momento en el que mi historia se iba a dar vuelta. Y me termina diciendo 'a partir de hoy te convertís en héroe", esa frase que quedó. Fue un momento único", contó Chiquito, arquero de Manchester United, en diálogo con Diego Korol para Infobae.

Mascherano también habló de ese momento y de lo que lo impulsó a hablar con el N°1. "Me torno bastante pesado en algunas circunstancias. A veces, se ven. A veces, no. Pero siempre con el ánimo de ayudar, de tratar de ser positivo. La gente se cree que nuestra vida es maravillosa. Y, muchas veces, nos encontramos en la soledad. En la derrota, en los momentos duros, no es fácil encontrar a las personas de las que te podés rodear".