Romero: "Le dije a Sampaoli que iba a estar para el primer partido"

Un día después de que Jorge Sampaoli confirmó los 23 convocados para el Mundial , el cuerpo técnico desafectó a Sergio Romero por una lesión en su rodilla derecha. El arquero explicó cómo fue la lesión y cuál fue la charla que tuvo con el entrenador de la selección.

"Hablé con Jorge; le dije los tiempos de recuperación que eran. Y que era una decisión de él esperarme o no. Le comenté que iba estar disponible en 10 días y estaría para el primer partido ante Islandia, pero querían un arquero que se entrenara todos los días. Me desafectaron cuatro horas después de la primera charla", expresó Romero en diálogo con TyC Sports, desde Barcelona.

El arquero de Manchester United contó que la lesión se remonta a 2004, cuando lo operaron en Racing, a los 17 años, y que siempre tuvo un pedazo de cartílago suelto en su rodilla derecha. Romero explicó que el golpe en el partido con España lo afecto pero que en el segundo entrenamiento con la selección en Ezeiza sintió "un crack". "Los estudios arrojaron que ese fragmento de cartílago pasó hacia adelante de la rodilla. Hablando con los doctores me dijeron que sí o sí había que hacer cirugía. Sabía que tenía que hacer una artroscopia", afirmó.

"Yo respeto las decisiones", dijo Romero sobre la decisión de Sampaoli desafectarlo, a pesar de que el miércoles 23 de mayo se podía operar y la recuperación la podía hacer en 10 días.

Otras frases de Romero:



- "No estoy enojado ni dolido con Sampaoli, cuando me dijo que no me podía esperar porque necesitaba un arquero que entrene todos los días lo tomé normal y seguí de la misma manera".

- "Soy así, respetuoso de las decisiones. No me enojé, no lloré ni lo miré con cara de culo. Si me calenté con los que dijeron que yo quería ir igual al Mundial como parte del grupo".

- "En el partido con España (derrota 6-1) en Madrid sufrí un golpe muy fuerte que desestabilizó la rodilla y en el segundo entrenamiento de la selección, después de patear una pelota con el pie abierto, sentí un 'crack'".

- "Pensé que me había roto, pero los estudios que me hicieron mostraron que no. Ese pedacito de cartílago se había movido y bloqueó la articulación, por eso se me trababa la rodilla".

- "Soy parte de este grupo y me gustaría ser campeón del mundo".

- "Me llamó Guillermo (para Boca) pero hablé con Mourinho y finalmente me quedé (en Manchester United)".