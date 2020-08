Román Cuello: "Rentistas puede ser un líder sorpresivo, pero es merecido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Liverpool es uno de los equipos que sumó 5 puntos en las tres primeras fechas del torneo Apertura, producto de un partido ganado y dos empatados. Ahora, en la cuarta jornada, deberá medirse a Rentistas, en el partido que abrirá la fecha el sábado en horario matutino: a las 9:45 horas.

"Cambia todo, desde la hora en que te tenés que levantar. No es lo que me hubiera gustado, prefería jugar en la tarde. Es más, creo que era un partido para la tarde", dijo Román Cuello, el técnico negriazul, sobre el horario. "Genera un desequilibrio importante, pero se debe a la necesidad de ponernos al día después de la pandemia y de poder televisar todos los partidos en diferentes horarios. Este es un año especial y todos tenemos que ceder un poco", añadió.

​Los negriazules disputaron cinco amistosos de preparación frente a Montevideo City Torque, Deportivo Maldonado, River Plate, Peñarol y Nacional. No obtuvieron buenos resultados, pero recién en los dos últimos juegos, frente a los grandes Cuello repitió la oncena. La misma estuvo integrada por: Andrés Mehring; Jean Pierre Rosso, Gonzalo Pérez, Guillermo Firmo, Camilo Cándido, Fabricio Díaz, Hernán Figueredo, Agustín Ocampo, Martín Correa, Joel Acosta y Juan Ignacio Ramírez.

"Los resultados no fueron buenos, pero mezclamos mucho a los futbolistas. En algunos casos perdimos el primer partido y ganamos el segundo o vice versa. Yo no soy mucho de titulares y suplentes", afirmó Cuello, quien no podrá contar con Federico Pereira, suspendido una fecha, para el partido frente a Rentistas.

"Rentistas tiene un muy buen juego. Ganó los tres partidos que se jugaron en el torneo y el primero frente a Nacional. Y viniendo de la B, lo que no es poca cosa. Es un equipo que vienen con dos años de trabajo y siempre el trabajo tan largo da resultado. Es una situación parecida a la de Torque. Rentistas puede ser un líder sorpresivo, pero es merecido", dijo Cuello sobre su rival del sábado.

Se terminaron los amistosos y esta será para Liverpool una semana típica de un torneo. "Seguiremos entrenando buscando mejorar al equipo", dijo el entrenador quien espera poder concentrar como siempre lo hacen, pero el protocolo no permite concentración, al menos en Lomas de Zamora. "Estamos viendo si se flexibiliza un poco el protocolo para poder concentrar. Está permitido hacerlo pero en un hotel y con una habitación para cada futbolista. Lo que encarece mucho porque en Lomas el único gasto es el de la comida. Aún no sabemos si vamos a poder concentrar, pero queremos hacerlo", finalizó el estratega de los de la Cuchilla.