Román Cuello ya no es el entrenador de Liverpool

Román Cuello, el técnico que ganó la Supercopa a principio de la temporada, fue cesado en Liverpool. "Fue una decisión del club, pero todo se dio en muy buenos términos", explicó Gustavo Ferrín, el Director Deportivo de los negriazules. El presidente Palma fue quien se lo comunicó a Cuello, pero luego Ferrín también habló con él.

"Los argumentos son de resorte interno, Cuello había hecho un buen trabajo, pero le costó un poco adaptarse al club", explicó Ferrín, quien dijo a su vez que aún no han hablado con ningún entrenador. "Me tengo que reunir con el presidente y considerar las posibilidades. Si bien tengo potestades para la elección, prefiero que sea consensuada y ver el perfil que se necesita en el club", manifestó.

"Sabemos que el Intermedio está ahí nomás y debemos tomar una decisión lo antes posible, pero tampoco vamos a enloquecernos", dijo Ferrín, quien trabajará mañana con el plantel principal cuando regresen a entrenar, pero dejó muy en claro que no los dirigirá. "Lo sabe el plantel y lo sabe el presidente, yo no voy a dirigir porque no me parece ético. Lo dejé muy en claro cuando llegué al club para cumplir esta función".

Cuello dirigió a Liverpool en 16 partidos, con 6 triunfos, 4 empates y 6 derrotas. Fue, no obstante, el equipo más goleado del certamen al haber recibido 25 tantos, cuatro más que Cerro y Boston River, los que le siguen.