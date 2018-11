Rolín: "Ahora hay que dar la cara y conseguir el triunfo"

"Ahora hay que dar la cara. Vamos a trabajar para conseguir el triunfo", enfatizó Alexis Rolín en la conferencia de prensa realizada en Los Céspedes previa al entrenamiento.

El zaguero reconoció que el golpe de la eliminación de la Sudamericana fue muy duro, pero adelantó que el plantel tiene bien claro todo lo que se juega el domingo en el clásico: "vamos a trabajar para salir a lastimar al rival. No vamos a esperar".

Rolín opinó que fue muy "importante volver al triunfo. Por momentos y varios pasajes del partido (ante Danubio) se jugó bien, se tuvo la pelota, se hizo circular. Sabemos que lo que viene va a ser especial y difícil, pero vamos a trabajar para conseguir el triunfo que nos permita prolongar la definición del campeonato".

"Teníamos ilusión de avanzar en la Copa Sudamericana pero hay que tomar distancia de esa eliminación y aprovechar la revanchas que te da el fútbol. Esto que viene es sumamente importante y somos conscientes de lo que nos jugamos. Vamos a trabajar para salir a lastimar al rival y no vamos a esperar", comentó el zaguero tricolor.

Rolín subrayó que lo esencial es pensar en la tarea que deben ejecutar en la cancha el domingo próximo. "Acá tenemos que pensar en lo nuestro, porque habíamos tenido un bajón y el fin de semana levantamos un poco. Esto es lo que importa, porque a mí no me corresponde hablar del rival. Este un partido definitorio y hay que trabajar pensando en ello. Como siempre las grandes victorias y las grandes derrotas sacuden, la eliminación de la Sudamericana fue un duro golpe, pero ahora hay que dar la cara y salir adelante".

Finalmente, destacó que no siente que sea el dueño del puesto. "Con el plantel que tenemos la titularidad no la tiene ganada nadie, yo me siento bien, pero esto es día día y metiendo pata".