Rolan todavía no sabe cómo proseguirá su carrera deportiva

Diego Rolan todavía no tiene claro que sucederá con su carrera en la próxima temporada. A la espera del encuentro contra el Real Madrid en La Rosaleda, el próximo domingo, el futbolista uruguayo dijo que en lo único que piensa ahora es ayudar al Málaga.



Con un contrato a tres bandas con el Deportivo La Coruña, el Girondins de Burdeos y el Málaga, Rolan no quiere pensar en su futuro. "No sé nada de lo que va a pasar. Esperaré hasta final de temporada, pero ahora soy profesional y hoy en día estoy en Málaga y lo único que pienso es tratar de hacer las cosas bien para ayudar al equipo y al club".



Rolan, además, reiteró que no tendría problemas en jugar en Segunda división. "¿En el Málaga o en el Deportivo? No sé cómo va a ser mi situación. Aquí me quedaría sin problemas, pero no puedo confirmar nada porque hasta final de temporada no sabré nada".