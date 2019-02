Rolan fue presentado en Alavés: "Quiero aprovechar esta oportunidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero uruguayo, que fue presentado como nuevo integrante del Glorioso hasta final de temporada sin opción de compra, firmó con el Alavés en los instantes previos al cierre del mercado y reconoció que fueron "momentos difíciles, de mucho nerviosismo" porque tenía muchas ganas de llegar al club.



"Era una situación complicada porque había más clubes de por medio", explicó el charrúa, que argumento que no tiene problemas para jugar "tanto en banda como delantero".



Admitió que físicamente no está al 100 % porque no tuvo "mucha continuidad en el Leganés", pero prometió que durante los días de trabajo agarrará la forma.



"Estoy acostumbrado a la liga y no tendré problemas de adaptación", aseguró el nuevo delantero albiazul que la temporada pasada anotó cinco goles con el Málaga y se mostró motivado para hacer las cosas bien en su nuevo equipo.



"Soy un jugador que puedo jugar por banda, en ataque y técnicamente puedo aportar al equipo, además intento llegar al área para poder hacer gol", manifestó sobre su forma de jugar, en la que también le gusta "ir a los espacios", por lo que consideró que los contragolpes del Alavés le favorecerán "muchísimo".



Diego Rolán estuvo acompañado por el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, que aclaró que el club ha perseguido su contratación "durante muchos años, desde que pertenecía al Girondins de Burdeos".



El dirigente aportó que "técnicamente está lo suficientemente bien para que el equipo crezca en riqueza y en contenido" y añadió que les ofrece "variedad táctica porque puede jugar acompañando al punta o en cualquiera de los costados".