"Primero me enfoco en marcar"

Cuando se abrió el mercado, Peñarol tenía una prioridad: contratar un lateral izquierdo. La suspensión de Lucas Hernández por tres partidos por la Copa Libertadores le impedirá jugar la primera mitad de la fase de grupos, por lo que había que buscarle sustituto.

Casi sobre el final del período de pases llegó la buena noticia para Leonardo Ramos: se contrató a Rodrigo Rojo. El ex-Rampla Juniors, ex-Fénix y proveniente de Nacional de Paraguay llegó tan sobre la hora que ni siquiera pudo estar a la orden para los clásicos de verano. Sin embargo, ahora sí le llegó el momento de debutar.

Hernández fue expulsado el sábado, por lo que ahora está suspendido para ambas actividades. No obstante, como cumplirá la mitad de la pena (le darán dos partidos) este fin de semana pese a que Peñarol no jugará ante El Tanque Sisley (éste se retiró del torneo) y quedaría habilitado para el siguiente ante Boston River, el técnico ya decidió que no utilizará al habitual titular por la banda zurda para darle minutos a Rojo, quien luego deberá jugar el jueves 15 en La Paz ante The Strongest por Copa.

"Lamentablemente expulsaron a Lucas (Hernández) y si toca jugar el próximo partido estoy pronto. Leo (Ramos) me dijo que me necesita con rodaje para la Copa Libertadores", expresó el futbolista este martes en declaraciones a La Oral Deportiva (Radio Universal).

"Hacer fútbol con Tercera División sirve para el rodaje, pero no es lo mismo y menos estando en Peñarol. Llegás el fin de semana al Estadio y hay 30.000 personas en la tribuna. Y es otra cosa totalmente diferente", explicó.

Hernández es el encargado de las pelotas quietas en Peñarol y además tiene fuerte presencia en ofensiva, algo que Rojo admite no es su fuerte. "No es mi mejor virtud el pasar al ataque, pero siempre trato se dar lo mejor", se sincera. "Primero me enfoco en la función de marcar y cuando se da la chance de proyectarme, lo hago".