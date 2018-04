Rojo cumplió y además colaboró con un gol

Lo trajeron para esto. La sanción que arrastraba Lucas Hernández de tres partidos para esta Copa Libertadores obligó a Peñarol a salir a buscar un lateral para disputar los partidos de ida de la fase de grupos. Rodrigo Rojo fue el elegido.



Si bien debutó unos días antes contra Boston River, su primera prueba de fuego fue contra The Strongest en La Paz. En ambos partidos completó una correcta actuación.



Anoche volvió a la titularidad y redondeó su mejor versión. Con más confianza, y con la buena sociedad que armó con Agustín Canobbio, participó del ataque. Hasta el momento se lo había observado como un futbolista muy táctico y aplicado en la parte defensiva. Ayer mostró sus dos facetas y justificó las razones por las que lo fueron a buscar para ocupar un puesto donde la vara está puesta muy alta.



“Es una noche soñada. Hoy nos teníamos que llevar la victoria. Por suerte nos llevarnos los tres puntos. Estoy contento en lo personal por el primer gol con esta camiseta. Una noche redonda. La verdad que Lucas es tremendo jugador. Sabía que venía a esto por la suspensión que él tiene... ‘Leo’ me trajo para esto. En la altura no pudimos, pero hoy se dio”, reconoció, muy emocionado, el lateral.



“Si hoy no ganábamos se nos despegaban. Vamos por buen camino”, agregó.



Rojo cumplió y como si fuera poco, colaboró con un gol.