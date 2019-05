Volver al futuro: Los juveniles de Uruguay debutan ante Noruega en el Mundial Sub 20

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El futuro de Uruguay sale a la escena mundial. Con nueva conducción, porque ya no está Fabián Coito y en su lugar debutará hoy oficialmente Gustavo Ferreyra, la selección celeste Sub 20 afronta el primer compromiso en el Mundial de Polonia ante Noruega (15.30, estadio Lodz), toda una incógnita en cuanto a lo que puede dar.

Los celestes alcanzaron la instancia mundialista al lograr el tercer puesto en el Sudamericano ganado por Ecuador. Sin embargo, una vez finalizado el certamen Coito se marchó para dirigir a la selección absoluta de Honduras. Óscar Washington Tabárez, director del proyecto de selecciones nacionales, le expresó a Ferreyra de que era el indicado para conducir (había sido por años el asistente técnico de Coito) a Uruguay en la cita mundialista y lo convenció.

El entrenador asumió y rápidamente hizo notar su impronta. Citó a nuevos futbolistas (Santiago Rodríguez y Brian Rodríguez, por ejemplo, que la estaban rompiendo en Nacional y Peñarol, respectivamente) y prescindió de otros que habían estado en el Sudamericano (Facundo Batista, Agustín Dávila y Rodrigo Zalazar, entre otros) y, aunque recién se confirmará hoy, cambió al arquero, pues atajará Franco Israel y no Renzo Rodríguez.

Gustavo Ferreira con Brian Rodríguez. Foto: Francisco Flores

En el plantel hay jugadores con mucha experiencia celeste, como Nicolás Schiappacasse (43 partidos), Juan Manuel Boselli (31 juegos) y el capitán Bruno Méndez (28), quien además disputó como titular dos encuentros con la selección mayor, ante Brasil y Francia, y en ambos casos con buena nota.

Sin embargo, Schiappacasse no comenzará desde el inicio. Se acaba de recuperar de una lesión y por eso no se lo exigirá. Otra sorpresa -según lo visto en la etapa de preparación aunque no por los antecedentes del Sudamericano- es que Thomás Chacón, de los futbolistas de mejor rendimiento en Danubio durante el Apertura, también estará en el banco de suplentes. Esto, no obstante, no significa que Uruguay no tenga previsto ser ofensivo ante Noruega, sino todo lo contrario.

Ferreyra tiene previsto alinear un 4-3-3, en el cual Federico Ginella se ganó un lugar en la mitad de la cancha, en tanto los Rodríguez estarán por los extremos del ataque: Santi por derecha y Brian por izquierda. El centrodelantero será Darwin Núñez, un futbolista con gran poder de gol, que en el Sudamericano quedó en deuda y en quien el técnico vuelve a confiar.

Noruega, el rival.

Por estos lares se sabe poco o muy poco del rival celeste, pero no hay que confiarse. Para Noruega será apenas la tercera participación en la Copa del Mundo Sub 20, mientras que para Uruguay será la decimoquinta y séptima en forma consecutiva. Fue vicecampeón en 1997 y 2013, tercero en 1979 y cuarto en 1977, 1999 y 2017.

Volviendo al seleccionado escandinavo, su presencia en Polonia se debe al quinto lugar obtenido durante la clasificación europea, pero en todo caso ese no sería el mayor mérito, sino haberle arrebatado ese cupo a Inglaterra, selección a la que le impidió defender el título mundial conseguido hace dos años en Corea del Sur al vencerla 3-0.

Por antecedentes Uruguay es claramente favorito. Mientras los celestes suman 31 triunfos, 21 empates y 17 derrotas en 69 presencias mundialistas a nivel Sub 20, Noruega ganó un solo encuentro, empató una igualdad y cuatro caídas en seis partidos.

Posible equipo de Uruguay.

Franco Israel

Ezequiel Busquets

Ronald Araújo

Bruno Méndez

Maximiliano Araújo

Francisco Ginella

​Nicolás Acevedo

Juan Manuel Sanabria

Santiago Rodríguez

Darwin Núñez

Brian Rodríguez