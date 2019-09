Rodríguez, Ocampo y Vecino: los campeones Sub 20 nutren al plantel de Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace un año y medio Santiago Rodríguez, Brian Ocampo y Thiago Vecino compartían plantel de Nacional en la Copa Libertadores Sub 20, alcanzaron la final y se quedaron con el título por primera vez para un equipo uruguayo. Hoy en día son parte del plantel de Primera División que dirige Álvaro Gutiérrez y este domingo por primera vez jugaron los tres a la misma vez, todos de titulares.

Ya había sucedido que los tres jugaran en el mismo partido, en dos ocasiones en las primeras fechas del Torneo Clausura. En la victoria 4-1 sobre Liverpool, Vecino y Ocampo fueron titulares, entrando Rodríguez como suplente en sustitución del segundo; lo mismo sucedió en el 1-0 ante Wanderers, en el cual Ocampo anotó el único gol.

Thiago vecino El goleador debutó y se mantiene Edad: 20 años (25 febrero 1999) Pie hábil: Izquierdo Nacimiento: Montevideo Vecino había jugado cinco partidos en la Copa de 2018, anotando tres goles. Fue el segundo goleador tricolor tras Guillermo May, con cuatro.



En 2019 debutó en el primer equipo en agosto y ya suma cinco encuentros jugados por la continuidad tenida en los últimos juegos. Tenía solo un gol por el anotado en su debut ante River, al que suma el de este domingo.

Los tres jugadores ofensivos no son los únicos destacados de aquel plantel campeón. Por sus buenas actuaciones en esa copa y en las juveniles de la selección uruguaya, Franco Israel y Juan Manuel Sanabria lograron llegar a grandes equipos de Europa. El primero está en la Juventus y el segundo en Atlético de Madrid.

BRIAN OCAMPO El volante volvió a sumar minutos Edad: 20 años (25 junio 1999) Pie hábil: Derecho Nacimiento: Florida Ocampo había jugado cuatro encuentros en la copa ganada, anotando un gol. Fue de los jugadores más destacados por juego e influencia.



Había debutado hace ya un año bajo las órdenes de Alexander Medina. En 2019 comenzó a sumar más minutos en los últimos juegos. Ya cuenta con 22 partidos en Primera, incluidos dos por copas internacionales, y dos goles.

Parte del plantel Sub 20 dirigido por Rudy Rodríguez, también formaban parte Mathías Laborda y Emiliano Martínez, que ya han sumado minutos en Primera División con Nacional. También Joaquín Trasante y Guillermo May que no han tenido participación. Incluso Leandro Lozano y Nicolás Rodríguez, que han debutado en otros equipos (Boston River y Sud América, respectivamente, donde se encuentran actualmente).