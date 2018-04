Los Rodríguez hicieron el 36% de los gole

Peñarol no estaba cómodo en la cancha. Fénix lo atacaba y el aurinegro no llegaba, hasta que lo hizo y convirtió en la primera chance. Maximiliano Rodríguez aprovechó una pelota suelta adentro del área para definir contra un palo y así poner la apertura.



Promediaba la segunda parte cuando la “Fiera” volvió a aparecer y estiró la ventaja aurinegra con un cabezazo certero que venció al arquero Darío Denis.



Festejo y a sacar de la mitad de la cancha, aunque ese tanto no fue uno más, sino que fue el que lo convirtió en uno de los goleadores de Peñarol en el Torneo Apertura, alcanzando así al “Cebolla” Rodríguez, que con su gol de la pasada jornada alcanzó los cuatro tantos.



El delantero argentino marcó frente a Liverpool, otro gol ante Rampla Juniors (en la fecha pasada) y un doblete ante Fénix en la noche sabatina.



El capitán, por su lado, marcó anoche frente a los albicioletas, un doblete ante Boston River y el restante gol contra River Plate en la goleada aurinegra por 4-1.



Si ampliamos aún más el rango de análisis, uno encuentra que ambos también anotaron por la Supercopa Uruguaya, un tanto cada uno, mientras que Cristian Rodríguez también marcó por la Copa Libertadores, ante Atlético Tucumán, el debe que, por el momento, tiene la “Fiera”.



Lo cierto es que ambos pasan un buen momento y tanto Peñarol como Leonardo Ramos lo disfrutan. Entre los dos anotaron el 36% de los goles del elenco mirasol en este Torneo Apertura ya que entre los dos hicieron 8 de los 22 gritos que acumula el aurinegro en el Campeonato Uruguayo. Referentes en el equipo y también en las redes.