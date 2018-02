José Luis Rodríguez disconforme con el fallo de la Conmebol: "Me parece mucho"

El presidente tricolor opinó sobre la sanción que recibió Nacional (no tendrá hinchada en los próximos tres partidos de visitante y fue multado con US$ 80.000), por los gestos que dos hinchas de Nacional le realizaron a fanáticos de Chapecoense.



"Lo que me sorprende, es la cantidad de partidos de suspensión a los hinchas para los partidos de visitante. Pensamos que alguna sanción de visitante podía salir, pero no tres partidos... Me parece mucho, pero ese fue el fallo. Tenemos una semana si se puede apelar, aunque me dicen que esa parte del fallo de tres partidos no se puede apelar. Lo están estudiando los asesores jurídicos y luego la comisión directiva decidirá en base al informe de los abogados si apelamos o no", señaló en Tirando Paredes (1010 AM).



"Privarnos de ver al equipo en Buenos Aires es una sanción dolorosa por tres o cuatro que se portaron mal en Chapecó. Fueron tres o cuatro los que tuvieron los hechos incalificables. Me dijeron que se habían vendido 57 o 58 entradas ayer (cuando no se conocía el fallo de CONMEBOL). Banfield verá cómo devolverle el dinero a esos hinchas de Nacional", agregó.