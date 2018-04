Rodrigo Rojo generó un problema para Ramos

Más de uno se debe de haber lamentado al enterarse que Agustín Canobbio no iba a ser titular. Una gastroenterocolitis lo dejó afuera del partido ante Fénix y por eso Leonardo Ramos tuvo que recurrir a un cambio obligado.



Algunos podrían haber pensado en Giovanni González, incluso en Fidel Martínez, jugando en la posición para la que se lo trajo. Pero ninguno de los dos lo hizo. Ramos sorprendió y la jugada le salió muy bien. Colocó a Rodrigo Rojo y la verdad demostró que poco le pesa jugar de manera esporádica.



El lateral, devenido en volante por izquierda para el encuentro de la pasada jornada, no vino para ser titular y lo sabía. En principio tenía los duelos por Copa Libertadores, en los que no podrá estar Lucas Hernández, los que tenía seguros para jugar, pero el rendimiento que tuvo ante Fénix lo pone en problemas al entrenador aurinegro.



Parece difícil que le pueda sacar el lugar a Agustín Canobbio, teniendo en cuenta lo bien que viene jugando, aunque no sería descabellado que el juvenil pase por izquierda y que Rodrigo Rojo se adueñe de la banda izquierda.



Es que subió con criterio, ayudó en la marca y además, como si eso fuera poco, dio una asistencia de gol. El segundo tanto aurinegro nació de su pie izquierdo que sacó un certero centro a la cabeza de Maximiliano Rodríguez que colocó la pelota en el segundo palo y venció a Darío Denis.



Está claro que tampoco era una posición desconocida para Rojo, ya que en varios de los equipos por los que pasó jugó en esa zona o incluso como carrilero, ayudando en la marca pero también llegando hasta el fondo para desbordar.



Su tarea en la pasada jornada fue muy pareja, tanto en la primera parte como en la segunda, formó un buen tándem junto a Lucas Hernández y demostraron entenderse bien y sin duda Leonardo Ramos se debe de haber ido muy conforme.



El entrenador también tiene su mérito y el trabajo que Rojo hace día tras día en Los Aromos, seguramente le dio la confianza del DT para que en la pasada jornada haya sido titular y disfrute de minutos que pueden seguir creciendo si su rendimiento se mantiene.



Cumplió la tarea con creces y “callado” realizó un gran partido, hizo olvidar la ausencia de Agustín Canobbio (cosa que no era para nada fácil) y además le provocó un problema grande al entrenador de cara a los próximos encuentros de los aurinegros.