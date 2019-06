Rodrigo Mora vivió una jornada a pura emoción a pocos días de su despedida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ezequiel Ybalo fue uno de los 40 beneficiarios gratuitos de CILSA y se hizo con una silla de ruedas. Hincha fanático de River Plate, aprovechó la presencia de Rodrigo Mora para darle un regalo por lo que el exjugador le dio un largo abrazo y le dedicó una frase en su casco.

La emoción se hizo presente en el acto en el que la ONG argentina entregó de manera gratuita a 40 niños, adolescentes y adultos elementos ortopédicos y sillas de ruedas a personas que no tienen recursos para obtenerlo.

La "Pulga" fue uno de los invitados al acto y al momento de tomar la palabra aseguró: "Para mí es un orgullo compartir este evento solidario. Es increíble lo que hace CILSA por todas las personas con discapacidad. De poder ayudar a aquellas que no tienen una buena condición económica, que no tienen una obra social. Estoy muy feliz de poder comprobar hoy como los niños, jóvenes y adultos se llevan sus sillas de ruedas. No solo para moverse, sino para poder hacer deportes, estudiar en la escuela o simplemente ir a entretenerse a la plaza. La verdad que, estoy muy conmovido por la labor humanitaria".

El jugador, que está en los últimos aprontes para su juego despedida que se llevará a cabo el próximo 13 de julio en el Monumental de Núñez, se tomó fotos y firmó autógrafos a cada uno de los que se lo pidieron.

En las últimas horas, Mora, que fue nombrado "amigo en solidaridad de CILSA" también había visitado una escuela en la que pasó toda una jornada compartiendo con niños y dedicándole fotos y autógrafos.