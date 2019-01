"No te podés retirar nunca hermano. Tienes que salir de esa"

La lesión que tanto lo alejó de las canchas lo obligó a despedirse del fútbol con solo 31 años. Rodrigo Mora, uno de los símbolos de la era Marcelo Gallardo en River Plate, le dijo adiós al fútbol de manera profesional y todo el mundo fútbol se hizo eco.

Como era de esperarse, uno de los primeros en saludar y agradecerle al "Pulga" lo hecho en el Millonario fue el propio club que en redes sociales publicó lo siguiente:

Llegó desde Uruguay en 2012 y, a fuerza de goles, sacrificio, compromiso y títulos, se metió en el corazón de todos los hinchas de River.

¡Gracias por todo y hasta siempre, @romorita11! pic.twitter.com/dvcyWtS3yi — River Plate (@CARPoficial) 7 de enero de 2019

Pero el club no fue el único y tanto compañeros como excompañeros le desearon lo mejor a Rodrigo Mora en esta nueva etapa que lo tendrá lejos del fútbol habiendo jugado desde 2007, cuando debutó en Juventud de Las Piedras, hasta 2018 cuando se retiró en River Plate.

"Te vamos a extrañar loquito. Te quiero mucho hermano", publicó el colombiano Juan Fernando Quintero, uno de los que saludó a Mora y con el que compartió plantel campeón de la Copa Libertadores 2018.

"Fue un honor jugar al lado tuyo amigo. Se te va a extrañar mucho, gracias por todo", publico Sebastián Driussi quien levantó la Copa Libertadores con Rodrigo Mora en 2015 y actualmente juega en el Zenit.

El arquero Augusto Batalla también expresó su tristeza por la noticia y publicó en Instagram: "De las mejores que conocí en el fútbol. No hay palabras amigo mío. Nunca borres la sonrisa la vida de traerá más felicidad".

Otro colombiano, con el que también compartió plantel en la última temporada, fue Rafael Santos Borre quien se expresó ante la decisión del "Pulga". "Te vamos a extrañar amigo, sos enorme", publico el cafetero.

Te vamos a extrañar amigo, sos enorme🙏🏼⚽️🔝💪🏼 pic.twitter.com/RIDTyx1Txt — Rafael Borré (@RafaelBorre_) 7 de enero de 2019

"Nico" de la Cruz, quien compartió plantel hasta el final de la temporada pasada publicó en su cuenta de Instagram: "Gracias amigo por tanto. Te voy a extrañar".

Cristian "Lobo" Ledesma, Leonel Vangioni y el "Pity" Martínez, excompañeros en el Millonario, comentaron la publicación que hizo River Plate en Instagram y entre otros comentarios publicaron: "Morita el placer de haber compartido con vos tantas mateadas y de disfrutar verte bailar con la banda el pecho. Todo lo diste y tanto dejaste en un club que no te olvidará jamás", publicó el "Lobo".

"No te vas como merecías, pero cumpliste tus sueños y eso no se borra jamás. Fue un placer compartir el vestuario con vos Rodri", publicó Vangioni. Por su parte, el "Pity" sentenció: "Gracias a vos por enseñarme a luchar contra todo. Sos un grande y la vida te va a dar revancha. Abrazo grande amigo".

Por último y en lo que fue uno de los mensajes más emotivos se expresó el ecuatoriano Juan Cazares. Quien compartiera plantel con el "Pulga" en River Plate publicó en su Instagram: "No te podés retirar nunca hermano. Tienes que salir de esa, de seguro lo superás. Por favor no hagas eso. No hagás eso hermano".