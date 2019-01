Rodrigo Mora se quedó sin pretemporada en Uruguay

El regreso de River a los entrenamientos trajo una noticia que sorprendió y encendió las alarmas: Rodrigo Mora no formará parte de la pretemporada que se llevará a cabo desde mañana en Punta del Este. Luego de presentarse en la práctica de hoy en el Monumental, se decidió que el delantero uruguayo no integre el plantel profesional de 28 futbolistas que comenzarán los trabajos en tierras uruguayas debido a los problemas físicos que arrastra. Así, en su lugar se sumó Luciano Lollo, quien inicialmente no formaba parte de la nómina del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

Mora atraviesa un presente delicado: su último partido fue el 27 de octubre ante Aldosivi por la Superliga y luego solo fue al banco en el juego de vuelta de semifinales ante Gremio y en las dos finales frente a Boca de la Copa Libertadores. Todo se potenció a fines de noviembre cuando sufrió una sinovitis en la cadera derecha que lo marginó del viaje a Mendoza para las semifinales de la Copa Argentina frente a Gimnasia. A partir de ese momento, los problemas físicos y los dolores en su cadera no desaparecieron, por lo que el uruguayo no jugó en Madrid aunque fue suplente y tampoco formó parte del banco en el Mundial de Clubes, sin poder entrenarse con normalidad durante toda la estadía en Emiratos Árabes Unidos.

La decisión de que el atacante charrúa no forme parte de la pretemporada abre un gran signo de interrogación sobre su futuro. ¿Cuándo volverá a estar en condiciones de jugar? ¿Seguirá en River? ¿Buscará un nuevo club para tener mayor continuidad? Días atrás, se conoció que tanto Colón de Santa Fe como Cerro Porteño de Paraguay estaban interesados en él, y también surgió la posibilidad de su regreso a Peñarol, club del que es hincha y donde jugó durante un semestre en 2012, antes de llegar a River.



[Modificación en la lista de convocados]



Finalmente, Rodrigo Mora no será parte del viaje a Solanas. Por su parte, Luciano Lollo se suma a la lista de jugadores que realizarán la pretemporada. — River Plate (@CARPoficial) 6 de enero de 2019

Sus complicaciones comenzaron a mediados de 2017. Luego de ingresar desde el banco en la victoria 3-1 frente a Boca del 14 de mayo en la Bombonera por el Torneo Primera División 2016/17, a los dos días Mora apareció en el parte médico de club con una "sinovitis de cadera derecha". Con el dolor en aumento, no volvió a jugar y en junio debió pasar por el quirófano para realizarse un "forage de la cadera derecha" por la necrosis aséptica en la cabeza del fémur, producto de un infarto en el hueso por falta de flujo de sangre.

Así, su regreso oficial recién se dio el 28 de enero en la derrota 1-0 con Huracán por la Superliga, luego de pasar tres meses con muletas y realizar sucesivos trabajos de kinesiología y gimnasio como parte de la recuperación luego de la operación. Pese a todo -hasta surgieron falsos rumores de un supuesto retiro-, el uruguayo volvió con más potencia que nunca y se metió en el equipo titular con sus buenos rendimientos en el inicio del año pasado.

En febrero marcó dos de los cuatro tantos que sumó en sus 28 partidos del año (a Godoy Cruz en el 2-2 por Superliga y a Flamengo en el 2-2 del debut de la Copa Libertadores) y su nivel le permitió ser titular en tres de los primeros cuatro juegos del torneo continental y hasta acompañar a Pratto de arranque en la victoria 2-0 frente a Boca en la Supercopa Argentina del 14 de marzo que se jugó en Mendoza.

Pese a eso, su nivel comenzó a mermar y Mora cayó en la consideración del técnico Marcelo Gallardo, ante las grandes actuaciones de Scocco y Borré, quienes se potenciaron a fuerza de goles. Así, el uruguayo quedó último en la consideración y terminó siendo el atacante que menos jugó: en el segundo semestre disputó 10 encuentros y solo fue titular en cuatro de ellos, todos por Superliga (San Martín de San Juan, Lanús, Colón y Aldosivi), con la particularidad de que en los últimos dos que participó fue reemplazado. Hoy, sin pretemporada, su futuro es una incógnita sin respuesta posible.