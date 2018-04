Rodrigo Erramuspe: “Priorizo el bien de Nacional”

- ¿Contra Garcilaso fue tu mejor partido en Nacional?



- No lo veo tan así. Lo tomó con mucha tranquilidad, siempre trato de pensar más en el grupo que en lo personal. Trato de hacer las cosas bien, pero lo más importante es que al equipo le está yendo bien. Y que eso ocurra hace elevar el nivel de todos, porque de a poco me voy sintiendo con más confianza.



- ¿Te sorprendió la titularidad en Perú?



- No, porque el plantel viene teniendo una rotación importante. Si bien no venía jugando en la Copa, siempre está la esperanza de jugar. Me tocó y lo más importante es que el equipo hizo un buen partido y se trajo un punto importante.



- ¿Qué evaluaron del empate en la altura de Cuzco?



- De antemano, si todos nos decían de traernos un punto de una cancha tan difícil, decíamos que sí. Después, el partido se vio bastante favorable a nosotros y no lo pudimos ganar. Tuvimos situaciones, luego retrocedimos porque se sintió la altura, pero en líneas generales, más allá del resultado, me quedo con que se hizo un gran partido, con que el equipo estuvo a la altura y pudimos traernos un punto que será importante si le ganamos a Garcilaso de local.



- ¿Cómo ves el desenlace del grupo?



- Lo más importante es que dependemos de nosotros, más allá de que después los resultados te juegan a favor o en contra. Si hacemos las cosas bien vamos a llegar a la última fecha con chances de conseguir la clasificación.



- Es rara la situación, porque Nacional está último en el grupo, pero en el ambiente hay positivismo de que puedan pasar el grupo.



- Si. Lo noto en el grupo, que está muy bien. Me tocó llegar a un plantel con gente que nos ha ayudado mucho desde el primer momento. Esa confianza la noto en el plantel. Estamos muy bien como grupo.



- ¿Qué análisis hacés de lo que ha sido tu rendimiento en Nacional hasta ahora?



- Yo hago siempre el balance general del equipo. Venimos bien en los dos frentes. Llegué a un fútbol diferente del que estaba acostumbrado a jugar en Colombia, pero creo que todo tiene un proceso de adaptación y gracias a los muchachos, que rápidamente nos unieron al grupo y nos hicieron sentir muy cómodos, creo que de a poco las cosas van fluyendo más y están saliendo como queremos.



- ¿Cómo es el fútbol uruguayo?



- Es un fútbol muy duro, hay bastante fricción, los equipos no te regalan nada. En Colombia estaba acostumbrado a que todos los equipos salen a proponer, hasta el más chico te sale a jugar. Acá, al estar en Nacional, la gran mayoría de los equipos te hace partidos duros, trabados, intensos.



- ¿El Apertura es un mano a mano con Peñarol?



- Y... Si. Los terceros ya quedaron a siete. Obviamente que en el fútbol no hay que descartar nada, pero creo que después del partido con Boston River y el clásico ya se va a definir un poquito más para dónde se va a encaminar.



- ¿Algún compañero te sorprendió por su buen nivel?



- Hay muchos. Veía a Tabaré (Viudez) en River y se veía que es un jugadorazo, y cuando compartís entrenamientos te das cuenta que tiene unas condiciones bárbaras. Lo de Christian (Oliva) y lo de Guzmán (Corujo), que han tenido un rendimiento muy parejo. Pero hay muchos buenos jugadores. Estar en un equipo grande hace que la competencia sea muy alta y hay muchos jugadores de jerarquía.



- Sos el jugador 12 con más minutos en el plantel con 677’. ¿Era lo que te esperabas a esta altura del año?



- Venía para aportar desde el lado que me toque y no es una frase armada, es una realidad. Quizás lo más cómodo para mí hubiera sido quedarme en Medellín, donde jugaba todos los partidos, pero el desafío de venir a Nacional, para mí, para mi carrera, era importante. Desde que llegué sabía que iba a tener que pelearla, que había grandes jugadores, con mucha historia en el club, con recorrido. Vine a aportar mi granito de arena y a priorizar el bien de Nacional. Estoy contento con los minutos que me tocó jugar.



- ¿Ya se percibe en el ambiente el partido clásico?

- Se acerca la definición de un torneo y eso ya lo hace diferente y más si hay un clásico de por medio. Pero si no le ganamos a Boston River no va a servir de nada lo que venimos haciendo. Después si se vendrá un partido diferente.