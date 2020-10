Rodrigo Bentancur será titular en la Juventus que recibirá al Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los ojos de Andrea Pirlo esperan ver a una Juventus que asuma el desafío de mostrar ante el Barcelona su auténtico valor. El técnico, que aguarda por el hisopado de Cristiano Ronaldo, tiene prácticamente definido el once titular y allí se incluye a Rodrigo Bentancur en el mediocampo.

Con la recuperación de Leonardo Bonucci, que este martes entrenó con el resto de sus compañeros, el partido ante el blaugrana Pirlo lo empezaría a disputar con Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey o Dybala; Kulusevski y Morata.

A la hora de analizar el partido, Pirlo destacó: "No sé cuánto se tardará en ver a la Juve real, espero recuperar a todos los jugadores disponibles, porque ahora tenemos mucha gente fuera. Estamos en construcción pero sabemos que no podemos perder puntos en estos partidos. Un Juve-Barcelona siempre es agradable de jugar, son los partidos con los que todo el mundo sueña, tenemos la oportunidad de lucirnos ante grandes jugadores: este partido nos dirá nuestro valor, aunque no sea un juego decisivo".